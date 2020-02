Citroen: un inizio 2020 in crescita, la best seller resta la C3

Il 2020 è iniziato con il piede giusto per Citroen in Italia. Il marchio francese, infatti, ha immatricolato quasi 10.000 veicoli (vetture e veicoli commerciali) nel mese di gennaio, raggiungendo la quota di mercato del 5,9%. Si tratta del miglior risultato da 10 anni a questa parte per la sezione italiana del Double Chevron, con in primo piano sempre la C3.

I dati di gennaio 2020 per Citroen Italia

Nell’ambito delle autovetture, Citroen ha totalizzato in Italia oltre 8.800 immatricolazioni, per una quota di mercato del 5,7%, migliore di 1,2 punti percentuali rispetto alla quota registrata nell’intero anno 2019. Oltre il 50% è dei privati, un dato in controtendenza rispetto al mercato.

Risultati positivi anche nell’ambito dei veicoli commerciali leggeri, dove il Double Chevron ha superato le 1.000 immatricolazioni e conferma la sua quarta posizione nel ranking delle marche.

La Citroen C3 resta sempre la best seller

Non cambia la best seller della casa francese: la Citroen C3 resta sempre al comando delle vendite, anche nel primo mese del 2020. Oltre 3.300 immatricolazioni, per una posizione al quarto posto assoluto tra le berline di segmento B.

Per quanto riguarda la gamma SUV Citroen: la C3 Aircross è la seconda vettura più venduta della marca in Italia e si mantiene nella Top 10 del suo segmento, mentre C5 Aircross si posiziona nella Top 5 del suo segmento, molto apprezzato in tutti i canali di vendita.