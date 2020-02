E’ tempo della prima prova su strada per la nuova Mercedes Classe C 2020, anzi, pardon, per la prima prova in pista visto che la berlina della Stella puntata è scesa sulla pista del Nurburgring. La nuova Classe C si mostrerà al mondo in via ufficiale nel corso del 2020 ma, intanto, è già stata è stata paparazzata mettendo in mostra molti cambiamenti estetici.

Estetica in stile BMW

Ora, il paraurti anteriore sembra un più basso e più largo di prima, con un design sportivo che ricorda lo stile della BMW Serie 3. Rivista anche la coda che ora è caratterizzata da luci posteriori più lunghe e a forma di goccia. Inoltre è davvero impossibile non notare il tetto curvo a mo’ di coupè per dare alla nuova Mercedes Classe C 2020 un aspetto più sportivo e slanciato.

Per quanto riguarda il gruppo ottico anteriore, Mercedes dovrebbe abbandonare la soluzione xeno a favore dei nuovi sistemi LED cosi da permettere alla Classe C di poter illuminare la strada fino a 600 metri di distanza.

Interni

Per quanto riguarda l’abitacolo, la prossima Classe C potrà godere di un display touch per l’infotainment lungo circa 30 cm, per consentire una perfetta visualizzazione delle mappe tridimensionali del navigatore, che andrà a braccetto con l’immancabile quadro strumenti digitale.

Nuova piattaforma

I rumors non si placano e continuano a sussurrare che la nuova Mercedes Classe C 2020, utilizzerà una nuova piattaforma in alluminio più leggera che dovrebbe anche garantire maggior spazio a bordo. La nuova nata in casa Mercedes dovrebbe perdere fino a 100 chilogrammi rispetto al modello precedente. La dieta sarà possibile anche grazie all’implementazione a listino di motori più piccoli.

I motori

A proposito. La nuova Classe C sarà alimentata da motori a quattro cilindri, tra cui il 2.0 diesel, e dalla nuova generazione di motori a sei cilindri. I motori diesel potranno produrre fino a 340 CV mentre i benzina arriveranno fino a 400 CV. Niente motori ibridi? Ma certo che ci saranno. La futura Classe C otterrà anche un propulsione ibrida Plug-In, combinando cosi il lavoro di un motore a benzina quattro cilindri con un motore elettrico a 48 Volt che permetterà di marciare con una propulsione 100% elettrica fino a 100 chilometri.

Tecnologie e ADAS

La nuova Mercedes Classe C 2020 erediterà gli stessi sistemi di assistenza alla guida che trovano già posto sulla nuova Classe S, tra cui la frenata di emergenza, il Cruise control adattivo e il mantenimento della corsia, senza contare che l’acquirente potrà far avanzare l’auto dentro e fuori dal garage, per pochi metri, grazie all’applicazione dedicata per smartphone.