Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour: il 15 e 16 febbraio è a Bardonecchia

WP_Post Object ( [ID] => 689229 [post_author] => 24 [post_date] => 2020-02-14 14:38:27 [post_date_gmt] => 2020-02-14 13:38:27 [post_content] => Il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour fa tappa a Bardonecchia (Torino) sabato 15 e domenica 16 febbraio per la quarta tappa della manifestazione itinerante tra le località sciistiche italiane della Casa giapponese. Tecnologia ibrida e trazione integrale AllGrip Dopo l'appuntamento sull'appenino abruzzese degli scorsi giorni, il Vertical Village di Suzuki approda dunque in Piemonte. Anche nella tappa di Bardonecchia i visitatori avranno l'opportunità di conoscere Vitara Hybrid, così come i modelli Hybrid e AllGrip della gamma Suzuki. La tecnologia ibrida di Suzuki sarà anche la protagonista dei test drive a disposizione del pubblico, nei quai si potrà testare la motorizzazione elettrificata del costruttore nipponico, anche in condizioni di neve e ghiaccio quando è abbinata alla trazione integrale 4WD AllGrip. Diverse auto in prova Il parco dei mezzi Suzuki Hybrid e AllGrip presenti ai test drive di Bardonecchia è composto da Ignis e Swift, alternative ideali per chi cerca un'auto compatta che abbia la capacità di muoversi con disinvoltura tanto in città quanto sui fondi a bassa aderenza, oltre alle nuove Vitara Hybrid ed S-Cross Hybrid appena lanciate con il motore 1.4 Boosterjet da 129 CV e la trazione integrale AllGrip Select. A Bardonecchia ci si potrà mettere al volante anche di Jimny, l'iconico fuoristrada compatto con trazione integrale AllGrip Pro e marce ridotte. Porte aperte in concessionaria il 22 e 23 febbraio A chi non potrà prendere parte alla tappa di Bardonecchia del Winter Tour, Suzuki dà appuntamento in concessionaria per conoscere e provare la gamma Hybrid nel porte aperte in programma sabato 22 e domenica 23 febbraio. [post_title] => Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour: il 15 e 16 febbraio è a Bardonecchia [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => suzuki-4x4-hybrid-vertical-winter-tour-2020-15-16-febbraio-bardonecchia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-02-14 14:38:27 [post_modified_gmt] => 2020-02-14 13:38:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.motorionline.com/?p=689229 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [post_category] => 0 )