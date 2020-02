Maserati MC20: ecco la nuova sportiva del Tridente

Con un evocativo video lanciato nella serata, Maserati ha ufficialmente svelato il nome della sua nuova supercar: si chiamerà Maserati MC20, in omaggio alla lunga storia sportiva del marchio del Tridente. L’acronimo MC, infatti, significa Maserati Corse, mentre il 20 è in maniera più intuitiva l’anno in corso. Sarà infatti presentata tra qualche mese, più precisamente il prossimo maggio, e sarà probabilmente disponibile sia con un normale motore termico che con uno elettrico.

Maserati MC20, debito con l’Alfa Romeo 4C

Nel momento in cui scriviamo non sappiamo praticamente nulla delle caratteristiche della nuova Maserati MC20. Quantomeno, nulla di ufficiale. Da diverso tempo gira però voce che possa essere stata sviluppata sul telaio dell’Alfa Romeo 4C e dalle prime immagini che abbiamo potuto vedere nel video che riportiamo in alto le somiglianze potrebbero non finire qui. Certamente la MC20 sarà sensibilmente più grande della controparte del Biscione, ma diversi altri elementi ricorderebbero la parentela comune. Il suo cuore, però, sarà molto differente: dovrebbero arrivare i nuovi motori a sei cilindri, ma anche la variante completamente elettrica, che si andrà ad affiancare anche alle future GranTurismo e GranCabrio nel segmento delle emissioni zero in questa nuova era della casa di Modena. Ancora non ci sono notizie né sull’uscita, né sulla commercializzazione di questa nuova Maserati MC20.

Riferimenti al mondo delle corse

Il nome Maserati MC20, comunque, non riporta alla mente le competizioni solo per il significato del suo acronimo. Sempre all’interno del video si può vedere la Tipo 26, la prima vettura da corsa della casa che, proprio in quel suo numero, rimanda all’anno dello storico debutto nella Targa Florio 1926 con al volante lo stesso Alfieri Maserati. La sigla MC, invece, si aggancia paradossalmente all’ultimo modello da corsa della casa, ovvero quella Maserati MC12 del 2004 disegnata da Giugiaro e costruita in collaborazione con Dallara e Ferrari (il numero su questa vettura si riferiva non all’anno di produzione, bensì al numero di cilindri del motore). Questa si iscrisse al campionato FIA GT e anche ad altre competizioni, riuscendo a portarsi a casa diverse soddisfazioni.