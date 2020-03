Alfa Romeo 8C-R Tazio: hypercar da corsa per il WEC [RENDERING]

Se Alfa Romeo in futuro decidesse di prender parte alla nuova categoria Hypercar del WEC, il Campionato Mondiale Endurance, probabilmente si presenterebbe con qualcosa di molto simile alla vettura che vedi in queste immagini.

Si tratta di un rendering di assoluto fascino, realizzato dal designer Arseny Kostromin, che proietta il marchio del Biscione nel mondo dei prototipi estremi da competizione dove sviluppo continuo, sperimentazione e ricerca delle performance sono una costante.

Alfa Romeo 8C-R Tazio: estrema da competizione

In occasione del 110° anniversario di Alfa Romeo che ricorre quest’anno, Kostromin ha pensato bene di dar vita a un concept progettato per correre nella futura classe Hypercar del WEC. Unendo la vocazione per le prestazioni massime con l’elegante ed emozionale design marchio di fabbrica Alfa Romeo, ha realizzato il progetto rendering di questa super sportiva chiamata Alfa Romeo 8C-R Tazio, in omaggio al grande Tazio Nuvolari che ha scritto la storia sportiva di Alfa Romeo in Formula 1 e a Le Mans.

Se l’idea di partenza di Kostromin si basava sul layout dell’Alfa Romeo Disco Volante, man mano che l’hypercar ha preso forma si è allontanata dall’ispirazione originale ed ha assunto una propria identità, definita con un nome che evoca i fasti più gloriosi della tradizione di Alfa Romeo nelle corse.

Design mix di spigoli e curve

La Alfa Romeo 8C-R Tazio è caratterizzata da una linea di cintura estremamente bassa, e non potrebbe essere altrimenti per un hypercar da corsa del genere, da un parabrezza avvolgente e dal design della carrozzeria che mescola sapientemente i tratti netti e spigolosi, come ad esempio quelli delle fiancate, con quelli più morbidi e curvilinei che si sviluppano nella zona dei passaruota bombati.

Anteriore pensato per le performance

Particolare attenzione è stata riservata alla progettazione stilistica dell’anteriore di questa hypercar di Alfa Romeo, con una classica forma a triangolo che evoca il trilobo del Biscione, affiancata da dei sottilissimi gruppi ottici con tre elementi luminosi e da delle enormi prese d’aria studiate per garantire un ottimale resa del raffreddamento del motore e delle performance aerodinamiche. A quest’ultimo scopo contribuisce anche il lavorato e pronunciato splitter anteriore che avvicina il muso della 8C-R Tazio all’asfalto.

Coda dominata da un enorme alettone

Anche il posteriore di questa vettura è stato immaginato per portare al top le prestazioni in pista. Tra le particolarità della coda, dominata da un enorme alettone fisso, con tricolore italiano e scritta Alfa Romeo sulla parte interna, e legato alla vettura anche da una struttura centrale “a pinna di squalo”, ci sono i fanali con un’inedita configurazione ispirata al quadrifoglio, altro simbolo chiave della storia del Biscione, ed un enorme scarico centrale posto in posizione rialzato. Per quest’ultimo il designer ha pensato ad uno scarico Akrapovic in titanio che s’ispira alle monoposto di Formula 1 e che suggerisce un’avvolgente rombo pronto a venir fuori dall’Alfa Romeo 8C-R Tazio.