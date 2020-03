Chevrolet Camaro 2021: GM sta pensando ad una versione 100% elettrica

Penso che la Chevrolet Camaro non abbia bisogno di particolari presentazioni, un’auto iconica e leggendaria per il mondo degli States (e non solo). Ha fatto la storia delle Muscle Car, la storia della potenza industriale statunitense e oggi rimane comunque un simbolo di potenza e di spirito americano nel vero senso della parola. E’ nota per il suo leggendario motore V8, marchio di fabbrica delle Muscle Car in generale, ma che in tempi recenti è stato anche privato di due cilindri, offrendo varianti V6 più economiche e mansuete. Il mondo però sta cambiando, le politiche ambientali stanno varando sempre piaciuto verso una motricità elettrificata e General Motors non può farsi trovare impreparata. Abbiamo infatti scovato un video dai social del gruppo americano, dove si vedrebbe un velocissimo frame raffigurante la sagoma della Camaro con impressa una grafica che mostra un pacco batterie situato sul fondo della vettura. Siamo in attesa di una Chevrolet Camaro elettrica?



Nuova Chevrolet Camaro 2021, si preannuncia una versione elettrica

La nuova Chevrolet Camaro non deve farsi trovare impreparata, mentendo il passo della più acerrima nemica, la Ford Mustang. Il marchio dell’ovale blu infatti ha recentemente presentato la sua Mustang Mach-E, un SUV coupè 100% elettrico che potrebbe diventare un vero e proprio simbolo Yankee nel mondo dei veicoli elettrici. Chevrolet non può stare a guardare. Ma sviluppare un’auto e una carrozzeria totalmente nuova costa forse troppo, per questo sembrerebbe che abbiano scelto per elettrificare la loro auto più iconica, la Camaro. Data la grandezza del pacco batteria presente in foto, ci aspettiamo una versione 100% elettrica, ma non è nemmeno da escludere una variante Plug-in ricaricabile.

Our all-new modular platform and Ultium batteries will be the heartbeat of our all-electric future – powering electric vehicles in every segment to meet the needs of every person. https://t.co/6rHye50N3w pic.twitter.com/biMvKalc7g — General Motors (@GM) March 5, 2020

Tuttavia la nuova Camaro dovrebbe arrivare non prima del 2022 o 2023, troppi anni prima di presentare una opzione elettrificata. Questo teaser potrebbe invece rappresentare una variante in corso d’opera, una correzione dei piani per poter offrire in tempi brevi un modello 100% elettrico, che quindi potrebbe arrivare prima del 2023. Il video dice infatti “il nostro futuro elettrico è adesso“, mostrano 5 diverse sagome e la presunta Camaro sarebbe la seconda. Se fossero disposte in ordine temporale, allora ci si potrebbe aspettare una presentazione decisamente più rapida, nell’arco di 12 mesi. La nuova piattaforma modulare elettrica di GM sarebbe in grado di ospitare un pacco batterie tale da garantire oltre 600 km di autonomia, e uno 0-100 km/h coperto in meno di 3,2 secondi, meglio anche della Camaro ZL1 Coupè.