Lancia Delta HF Integrale Martini: due esemplari regalano spettacolo tra i cordoli [VIDEO]

Quando di mezzo c’è il Deltone, ovvero come viene affettuosamente chiamata la Lancia Delta, la combinazione di adrenalina e nostalgia è sempre assicurata.

Non fa eccezione nemmeno questa volta che, attraverso il nuovo video qui sopra, possiamo lasciarci andare al brivido coinvolgente, tra immagini e sound, che due esemplari di Lancia Delta HF Integrale regalano in una serie di giri veloci sul circuito di Castelletto, in provincia di Pavia.

Livrea Martini per sognare come 30 anni fa

Una in carrozzeria bianca ed una carrozzeria rossa, entrambe le Delta HF Integrale di questo video indossano l’iconica livrea Martini con le strisce azzurre e blu che riaccendono i fasti di un glorioso passato nel motorsport. Ricordiamo che la Lancia Delta HF Integrale, versione sportiva della Delta di serie fu progettata per correre nel Campionato del mondo rally, e debuttà nel 1988.

Bastò pochissimo a questa vettura per conquistare apprezzamenti in ogni parte del mondo, questo anche grazie agli immediati successi sportivi (5 titoli mondiali costruttori e 35 vittorie) ottenuti dal 1988 al 1993, in cinque intensi anni di partecipazione al Campionato del mondo rally.

Così accompagnandoci in una sorta di viaggio nel tempo all’indietro, la Lancia Delta HF Integrale ci riporta, a suon di rombi del potente motore turbo, nell’atmosfera del motorsport più puro e genuino che animava la passione di tanti tra fine anni ’80 e inizi anni ’90.