Decreto Cura Italia: il riepilogo di tutte le proroghe per l’auto

Il lockdown per il Coronavirus non consente di rispettare alcune scadenze legate alle nostre auto, per via dell’impossibilità di uscire di casa e della chiusura di molti uffici. Il Governo, nelle scorse settimane, ha varato il Decreto Cura Italia per aiutare gli italiani, in questo periodo di crisi. Tra le varie misure ci sono anche numerose proroghe per quanto riguarda il mondo dell’auto.

Patenti, bollo e revisioni

Chi ha in scadenza la propria patente dopo il 31 gennaio 2020 ha una proroga fino al 31 agosto 2020, non rischiando così sanzioni se venisse fermato con il documento scaduto.

Il rinvio della scadenza vale anche per il bollo e le revisioni: proroga fino al 30 giugno 2020 per il pagamento del bollo in scadenza a marzo, aprile o maggio (in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna), mentre l’auto potrà andare in revisione fino al 31 ottobre 2020, per chi deve farla entro il 31 luglio.

Per chi deve fare la patente

In questo periodo sono sospesi anche gli esami per conseguire la patente, oltre alle lezioni nelle scuole guida, così è stata prorogata la validità di certificati medici, fogli rosa ed esami.

I certificati medici in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile avranno validità fino al 15 giugno, mentre il foglio rosa in scadenza tra il 1° febbraio ed il 30 aprile varranno fino al 30 giugno. Infine, gli esami di teoria, oltre i 6 mesi di presentazione dalla domanda, potranno essere sostenuti sino al 30 giugno.

Cosa accade alle multe

Se avete la necessità di pagare alcune sanzioni da Codice della strada e usufruire, al contempo, della riduzione del 30% sull’importo dovuto si potrà pagare entro 30 giorni dall’avvenuta notifica, rispetto ai classici cinque giorni.

Il riepilogo completo dell’ACI