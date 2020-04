Kia: estese le garanzie fino al prossimo 30 giugno I clienti saranno contattati direttamente dall'azienda

Kia ha deciso di estendere la garanzia fino a fine giugno per tutti i veicoli 'in scadenza' tra il 1° febbraio ed il 30 aprile, a causa delle misure restrittive adottate in numerosi paesi per combattere la diffusione del Coronavirus