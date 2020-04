Previsioni traffico e meteo 17-19 aprile 2020: ancora sole, ma restiamo a casa

La pandemia Coronavirus e le rinnovate disposizioni del Governo continueranno a rendere praticamente nullo il traffico, anche per il weekend in arrivo, e sarà così almeno fino al 4 maggio, quando si spera nella possibilità di una riduzione delle misure. Sulle strade e autostrade ci sarà solo la presenza di chi è obbligato ad uscire di casa ed a muoversi per motivi lavorativi o di salute.

Previsioni traffico del weekend

Per quanto detto precedentemente, dunque, non sono previsti problemi su strade ed autostrade italiane per gli spostamenti di chi dovrà comunque mettersi in auto per motivi di salute o lavoro. È stato sospeso il blocco dei mezzi pesanti nel corso di questo weekend e sarà così fino al 3 maggio.

Previsioni meteo del weekend

Il meteo ci proporrà un nuovamente weekend con prevalenza di bel tempo lungo tutta l’Italia. Verranno superati quasi ovunque i 20 gradi di temperatura massima, arrivando anche a punte di 28 gradi, nelle zone interne di Sicilia e Sardegna ed in qualche zona del Nord Italia.

Domenica inizierà ad arrivare una perturbazione sulle regioni occidentali, con piogge soprattutto in Valle d’Aosta, Piemonte e Toscana, poi il maltempo si trasferirà anche nel resto d’Italia, con un lunedì di pioggia quasi ovunque. E relativo abbassamento delle temperature.