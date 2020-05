Cupra Tavascan vince l’Automotive Brand Contest 2020

Non c’è due senza tre. È proprio questo il caso di Cupra che per la terza volta consecutiva vince il premio di Automotive Brand Contest. A salire sul gradino più alto del podio dell’edizione 2020 è la Cupra Tavascan che si aggiudica il premio nella categoria Concept. Noi lo avevamo già visto e ammirato in anteprima al Salone di Francoforte 2019 e sia per design sia per prestazioni (306 CV di potenza e 0-100 in 6,5 secondi) ci aveva già rapito.

Il premio al design

Il nuovo SUV elettrico di Cupra ha un look che sembra essere stato scolpito dal vento con una aerodinamica particolarmente efficiente e molta personalità stilistica. Tutto questo le ha permesso di ottenere l’ambito riconoscimento consegnato dal German Design Council, la cui giuria è composta da giornalisti, designer ed esponenti del mondo accademico, che premia il miglior Brand automotive valutandone i meriti in termini di design.

Le dichiarazioni ufficiali

“Esserci aggiudicati il primo premio nella categoria Concept per il terzo anno di seguito suggella l’incredibile lavoro, la dedizione e l’impegno di tutto il team CUPRA per la creazione di Cupra Tavascan Electric Concept” ha dichiarato Alejandro Mesonero-Romanos, Direttore design di Cupra. “Con ogni modello a cui lavoriamo, ci poniamo l’obiettivo di comunicare l’essenza fondamentale di Cupra, e questo riconoscimento prova che stiamo realizzando i nostri obiettivi”.

Le vincitrici precedenti

Cupra aveva già ottenuto successi all’Automotive Brand Contest con le vittorie di Cupra e-Racer Concept nel 2018 e Cupra Formentor Concept nel 2019.