RC Auto: calano i prezzi, -15% nel mese di aprile

Il lockdown per il coronavirus ha provocato un crollo dell’utilizzo delle auto, visto l’isolamento a cui gli italiani sono stati costretti fino a domenica, e questo ha comportato una riduzione delle tariffe assicurative. Il mese di aprile ha visto una discesa dei prezzi del 15,04% rispetto allo stesso periodo del 2019, con una media di circa 80 euro di risparmio per ogni veicolo.

“Come avevamo previsto, il calo rilevato a marzo era solo l’inizio di un trend al ribasso ancora più importante confermato ad aprile – spiega Diego Palano, Managing Director assicurazioni di Facile.it – Tuttavia, con buona probabilità la curva si invertirà presto soprattutto perché, con l’interruzione graduale della quarantena, il numero di veicoli in circolazione tornerà ad aumentare”.

Risparmio record in Toscana

In tutte le regioni si è registrato un calo dal 10% in su delle tariffe, anche se ci sono state delle differenze anche sostanziali: il record di risparmio spetta alla Toscana, dove si è arrivati al 21% sul costo dell’assicurazione RC Auto, mentre il risparmio minore è avvenuto in Basilicata (-10,95%).

Tuttavia, il risparmio più alto si è registrato in Campania, per effetto del costo medio molto più alto di un’assicurazione (823 euro l’anno, con tutte le altre regioni ben sotto i 600 o 500 euro). Chi si è assicurato durante l’ultimo mese, si stima abbia risparmiato circa 100 euro.

Meglio assicurarsi ora

Questo trend, come spiegato, terminerà già con il mese di maggio, se (come tutti speriamo) finirà progressivamente tutto il lockdown e tutti potranno rientrare alla propria attività. Dunque, è meglio rinnovare adesso la propria assicurazione in scadenza, per poter spendere di meno.