ASI sulle strade d’Italia: il programma del web-raduno che ci porta in giro per il Bel Paese

ASI sulle strade d’Italia, l’evento web in programma domenica 21 giugno che sarà raccontato con una lunga diretta streaming sui canali Facebook e Instagram dell’Automotoclub Storico Italiano, svela le tappe che compongono il palinsesto completo del programma.

Nello speciale giro d’Italia, in collegamento con i club federati ASI, verranno mostrate le bellezze dei propri territori direttamente dall’abitacolo di auto storiche in movimento.

Il viaggio su e giù per lo Stivale

Qui di seguito il palinsesto completo della diretta streaming di domenica 21 giugno, come comunicato all’Automotoclub Storico Italiano:

ore 10.00 – Siena

SIENA CLUB AUTO MOTO EPOCA

ore 10.10 – Porretta Terme (BO)

AUTO MOTO STORICHE BAGNI DELLA PORRETTA

ore 10.20 – Isola delle Femmine

CIRCOLO AUTO E MOTO EPOCA VINCENZO FLORIO

ore 10.30 – Lucca

BALESTRERO VETERAN MOTOR CAR CLUB

ore 10.40 – Teatro Massimo, Palermo

VETERAN CAR CLUB PANORMUS

ore 10.50 – Ancona

CLUB AUTO MOTO STORICHE ANCONA

ore 11.00 – Museo V. Lancia, Fobello (VC)

VALSESIA LANCIA STORY

ore 11.10 – Castello Aragonese, Taranto

CLUB JONICO VEICOLI AMATORIALI E STORICI I DELFINI

ore 11.20 – Castello Estense, Ferrara

OFFICINA FERRARESE

ore 11.30 – Avezzano (AQ)

JAGUAR DRIVERS CLUB ITALY

ore 11.40 – Museo Taruffi, Bagnoregio (VT)

ASS. STOR. CUL. PIERO TARUFFI AUTOMOTO

ore 11.50 – Mausoleo G. Marconi, Bologna

BOLOGNA AUTO STORICHE

ore 12.00 – Floriopoli, Palermo

GRIFONE AUTO E MOTO D’EPOCA

ore 12.10 – Parco della Giara di Tuili (SU)

ASSOCIAZIONE AUTOMOTO EPOCA SARDEGNA

ore 12.20 – Aosta

CLUB AUTO MOTO EPOCA VALLE D’AOSTA

ore 12.30 – Alassio

500 CLUB ITALIA

ore 12.40 – Torino

VETERAN CAR CLUB TORINO

ore 12.50 – Montecchio (RE)

TOPOLINO AUTOCLUB ITALIA

ore 14.30 – Formia

NSU CLUB ITALIA

ore 14.40 – Campiglia Marittima (LI)

CLUB AUTO STORICHE E MOTO DELLA VAL DI CORNIA

ore 14.50 – Monte Conero (AN)

CLUB AUTO MOTO STORICHE ANCONA

ore 15.00 – Castelluccio (BO)

AUTO MOTO STORICHE BAGNI DELLA PORRETTA

ore 15.10 – Pescara

OLD MOTORS CLUB ABRUZZO

ore 15.20 – Oltrepo Pavese (PV)

VETERAN CAR CLUB CARDUCCI

ore 15.30 – Cassino (NA)

CLASSIC CLUB ITALIA

ore 15.40 – Passo Scopetone (AR)

CLUB AUTO MOTO D’EPOCA IL SARACINO

ore 15.50 – Museo San Martino in Rio (RE)

SCUDERIA SAN MARTINO

ore 16.00 – Macerata

SCUDERIA MARCHE CLUB MOTORI STORICI

ore 16.10 – Passo dello Stelvio (SO)

VALTELLINA VETERAN CAR

ore 16.20 – Parco del Circeo (LT)

CIRCOLO LATINA AUTOMOTO STORICHE

ore 16.30 – Occhieppo (BI)

AUTO MOTO STORICHE ALTO PIEMONTE

ore 16.40 – Teramo

CLUB AUTO MOTO STORICHE TERAMO

ore 16.50 – Colli Tortonesi (AL)

LANCIA THEMA CLUB ITALIA

ore 17.00 – Museo Cozzi, Legnano (MI)

CLUB MILANESE AUTOMOTO EPOCA

ore 17.10 – Monte Erice (TP)

CLUB AUTO MOTO EPOCA F. SARTARELLI

ore 17.20 – Catania

ASSOCIAZIONE SICILIANA VEICOLI STORICI

ore 17.30 – Taormina

INTERNATIONAL CAR CLUB TAORMINA

ore 17.40 – Assisi

AUTOMOTOCLUB STORICO ASSISANO

ore 17.50 – Perugia

CLUB AUTO MOTO EPOCA PERUGINO

ore 18.00 – Cecina (LI)

GARAGE DEL TEMPO COSTA DEGLI ETRUSCHI

ore 18.10 – Fermo (MC)

LA MANOVELLA DEL FERMANO

“Raduno diffuso” in streaming per le strade del Bel Paese

Le manifestazioni del settore sono ferme da molti mesi e ci sono ancora incertezze sulla loro tanto attesa ripresa, per questo ASI ha pensato ad un grande “raduno diffuso” da vivere in maniera virtuale e telematica, lasciando spazio e voce ai club per raccontare gli eventi che hanno dovuto annullare. “ASI sulle strade d’Italia” sarà dunque un viaggio coinvolgente e appassionante, grazie al quale sarà possibile vivere le realtà motoristiche e paesaggistiche di tutta la Penisola, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.