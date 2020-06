Previsioni traffico e meteo 19-21 giugno 2020: arriva l’estate

Esplode l’estate. Dopo settimane di tempo instabile, arriva il meteo tipico di questa stagione ed anche un probabile aumento del traffico. Ormai sono passate più di due settimane dalla riapertura delle regioni e ci si avvicina sempre più alla normalità del periodo estivo anche su strade ed autostrade, come dimostrano anche gli ultimi dati sulla ‘voglia di ferie’ degli italiani.

Ricordiamo, tuttavia, che resta la necessità di non fare assembramenti ed indossare le mascherine nei luoghi chiusi (ovunque in qualche regione), oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Previsioni traffico del weekend

Probabile, dunque, ci siano alcuni disagi legati al traffico nel fine settimana, con alcune code, soprattutto verso i luoghi di villeggiatura. In particolare, il pomeriggio/sera di venerdì porterà un po’ di traffico in uscita dalle grandi città e sui tratti principali della nostra rete autostradale, come la A7 verso la Liguria, la A4 verso le località balneari venete e la A14 Adriatica. Ma anche al Sud, dove ci saranno spostamenti verso il mare.

C’è anche qualche cantiere residuo sulle strade ed eventuali restringimenti di corsia potranno favorire alcun ingorghi. Sull’A1 Panoramica, invece, è chiuso il tratto tra il bivio per l’A1 Direttissima e Rioveggio in direzione Bologna, fino alle 18 di oggi. È previsto il blocco dei mezzi pesanti per domenica 21 giugno dalle 7 alle 22, quando è previsto il classico traffico da rientro verso le città.

Previsioni meteo del weekend

Come dicevamo, il meteo è finalmente pronto a regalare sole e caldo sull’Italia. Escluso qualche residuo temporale nel pomeriggio pomeriggio di venerdì sulle Alpi e sulla pianura di Veneto, Friuli ed alta Lombardia, il weekend proporrà cielo sereno o poco nuvoloso in tutto il Paese. E sarà così anche la prossima settimana, con l’arrivo dell’alta pressione delle Azzorre.

Le temperature sono così in aumento per questo fine settimana, soprattutto per quanto riguarda le massime. Ovunque oltre i 25 gradi, a partire da sabato, con punte anche attorno ai 30°. Le minime saranno comprese tra 15 e 20 gradi.