Previsioni traffico e meteo 3-5 luglio 2020: disagi soprattutto in Liguria

Ormai la situazione su strade ed autostrade è tornata molto simile alla normalità e, dunque, sarà un weekend con i classici disagi di questo periodo dell’anno, con tanti spostamenti per un fine settimana al mare o, comunque, nei luoghi di villeggiatura. Ricordiamo, tuttavia, che resta l’obbligo di non fare assembramenti ed indossare le mascherine nei luoghi chiusi (ovunque in qualche regione), oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di quelle sugli spostamenti in auto, sempre valide sul nostro territorio.

Previsioni traffico del weekend

Probabile, dunque, ci siano alcuni un po’ di problemi legati al traffico nel fine settimana, con alcune code, soprattutto verso i luoghi di villeggiatura. In particolare, il pomeriggio/sera di venerdì porterà il traffico in uscita dalle grandi città e sui tratti principali della nostra rete autostradale, come la A4 verso le località balneari venete e la A14 Adriatica. Ma anche al Sud, dove ci saranno spostamenti verso il mare. Mentre domenica, da metà pomeriggio fino a sera, ci saranno i consueti rientri in città.

I problemi maggiori, tuttavia, li vivrà chi dovrà spostarsi in Liguria. Riapriranno 12 gallerie, ma continua la serie di cantieri sulle autostrade liguri per verificare la sicurezza delle gallerie. Così non mancheranno lunghe code, come già accaduto anche lo scorso weekend ed anche in settimana. Raddoppia il blocco dei mezzi pesanti: sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Previsioni meteo del weekend

Come dicevamo, il meteo prevederà qualche temporale in giro per l’Italia, dove c’è anche un rischio grandine, anche se complessivamente è in arrivo un weekend sereno. Oggi sono previsti temporali al Nord, domani al Centro-Sud e domenica qualche residuo su Calabria e Sicilia.

Le temperature sono leggermente in discesa, anche se le massime resteranno superiori ai 25 gradi, superando quota 30° nella giornata di domenica in alcune località. Le minime andranno anche sotto i 20 gradi, per risalire da domenica.