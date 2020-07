ACI Rally Italia Talent 2020: riprendono le selezioni con Suzuki Swift Sport Hybrid

L’edizione 2020 di Aci Rally Italia Talent, il format di successo ideato da Renzo Magnani, è pronta a ripartire dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia da COVID-19. Le ultime selezioni del talent daranno accesso alla semifinale e si svolgeranno dal 17 al 19 luglio presso l’autodromo di Pergusa (EN) in Sicilia, dal 24 al 26 luglio in Puglia, a Binetto (BA), e dal 30 luglio al 2 agosto in Piemonte, a Busca (CN). Gli aspiranti piloti e navigatori potranno, quindi, continuare ad inseguire il sogno di partecipare gratuitamente a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Nuova Suzuki Swift Sport Hybrid auto ufficiale RIT 2020

Per le ultime tre tappe Rally Italia Talent ha scelto di utilizzare come auto ufficiale la nuova Swift Sport Hybrid, in sostituzione della versione benzina utilizzata per l’edizione 2019 e per le prime prove 2020. La piccola hot hatch è dotata di un inedito propulsore turbobenzina 1.4 Boosterjet da 129 CV abbinato al dispositivo ISG, che funge da alternatore, motorino d’avviamento e motore elettrico da 13,6 CV. L’accoppiata regala prestazioni esuberanti, con accelerazioni fulminee e un’agilità da primato, anche grazie alla massa in ordine di marcia di poco superiore ai 1.000 kg, che rendono la Swift Sport Hybrid l’auto più divertente ed efficiente della sua categoria.

Rally Italia Talent Ability: oltre le disabilità

Bellissima novità di quest’anno è la Rally Italia Talent Ability, iniziativa che permette anche alle persone diversamente abili di mettersi in gioco e competere in maniera del tutto gratuita. Viene utilizzata una Swift appositamente allestita in collaborazione con il Gruppo HAP e Handytech, dotata di cambio robotizzato con comandi speciali progettati appositamente per chi non ha la possibilità di utilizzare gli arti inferiori.

Per tutte le informazioni dettagliate sulla manifestazione vi lasciamo il link al sito ufficiale, dove è possibile scaricare anche il modulo di iscrizione al talent.