Milano nubifragio: danni, disagi e allagamenti nel capoluogo lombardo

Milano va sott’acqua. Un violento nubifragio si è abbattuto sul capoluogo lombardo nel corso della notte e nelle prime ore della mattina, causando allagamenti e grandissimi disagi, in quasi tutti i quartieri cittadini. È esondato ancora una volta il fiume Seveso e sono state tantissime le chiamate ai Vigili del Fuoco per allagamenti, così come tanti automobilisti sono rimasti bloccati.

Problemi soprattutto a Nord Milano

La zona più colpita è stata quella a nord di Milano, in particolare i comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, mentre una violenta grandinata si è abbattuta su Cusano Milanino, causando danni a diverse automobili parcheggiate in strada. Ora la pioggia è in diminuzione e verso ora di pranzo dovrebbe smettere, con il ritorno del sole nel corso del pomeriggio.

A #Milano è esondato nuovamente il #Seveso, il temporale era previsto, strade e sottopassi sono allagati, la circolazione su viale F. Testi e dintorni è in tilt ma da stamattina qui non c'è in giro un vigile per gestire la situazione. @ComuneMI @MarcoGranelliMI @atm_informa pic.twitter.com/FIaYDj3bLd — Mau Z. (@ziomau) July 24, 2020

Ieri era stato emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e per rischio idrogeologico, mentre oggi il Comune ha avvisato di evitare l’utilizzo dei sottopassi, a causa degli allagamenti, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati all’alba.

Disagi anche sui mezzi pubblici

Non solo le auto stanno avendo dei problemi, ma anche i mezzi pubblici: la linea tranviaria è stata interrotta nei quartieri a Nord, con corse sostitutive degli autobus, e Trenord ha bloccato la circolazione tra Bovisa e Cadorna, per i danni causati dal maltempo a Milano Domodossola.

⚠️ Le conseguenze del maltempo sulla viabilità di superficie ci costringono a modificare il servizio di alcune linee. Aggiornamenti sulla app e sul sito. — ATM (@atm_informa) July 24, 2020

La metropolitana M5, infine, non sta operando la fermata Marche, non accessibile, a causa delle condizioni in superficie legate al maltempo. Insomma, un venerdì mattina da incubo per Milano e per il traffico.

(Photo credit: Twitter Gavagai)