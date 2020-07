Mercedes EQC: ricaricare la batteria è semplice con l’App Mercedes Me e prezzi agevolati

Se l’ansia dell’elettrico è la questione “ricarica”, Mercedes ha appena sviluppato un nuovo servizio che ci consente di vivere più serenamente la vita con un’auto elettrica o ibrida plug-in. L’applicazione si chiama Mercedes Me e si integra alla perfezione con il nuovo sistema di infotainment MBUX disponibile su tutta la gamma delle vetture elettrificate della casa della stella. In questo modo possiamo sincronizzare il nostro itinerario con le stazioni di ricarica presenti lungo il percorso, ottimizzando i tempi e gestendo i pagamenti per la ricarica tramite la carta Mercedes Me Charge inserita direttamente sull’app Mercedes Me. Vivere l’elettrico non è mai stato così intuitivo e pratico, organizzando all’interno della stessa App oltre 300 provider dell’energia in tutta Europa, ottenendo inoltre tariffe agevolate anche sul nostro suolo nazionale.

Mercedes Me Charge: una carta per ricaricare sempre e ovunque

Per scoprirne i vantaggi concreti, abbiamo provato con mano la nuova elettrica della casa della stella, la Mercedes EQC in un viaggio da Milano a La Spezia, in quello che potrebbe essere un comune viaggio per un fine settimana in Liguria. Per tutte le informazioni sulla nuovissima Mercedes EQC vi rimandiamo alla prova su strada completa che abbiamo svolto mesi fa (qui il link alla prova), mentre in questa occasione ci siamo concentrati sull’apprezzare la galassia di servizi che il produttore di Stoccarda mette in campo tramite la sua App Mercedes Me.

Grazie alla navigazione ottimizzata della Mercedes EQC, il nostro percorso viene autonomamente impostato per assicurarci la massima efficienza negli spostamenti, programmando le eventuali soste o variazioni al percorso in base all’autonomia residua e al nostro stile di guida. Non sono necessariamente previste soste per effettuare una ricarica completa, ma il tempo necessario per recuperare abbastanza batteria per poter coprire in tutta tranquillità lo spostamento fino alla nostra destinazione. Il sistema tiene conto di molti fattori, tra cui la tipologia del percorso, gli eventi atmosferici, il traffico, il nostro stile di guida e le nostre preferenze in base ai provider dell’energia disponibili. In questo modo potremo scegliere se ricaricare solo da torrette ad alta velocità o da stazioni più classiche. Tutto avviene in modo automatico, senza recarci alcun disturbo, lasciando che sia il sistema a gestire in totale autonomia quale percorso dover intraprendere.

Una sola app, tutti i gestori disponibili: tariffa agevolata sulla rete IONITY

Non sono infatti necessari diversi contratti separati ma attraverso la stessa App è possibile ricaricare la propria vettura presso svariati gestori, in modo semplice e rapido. Grazie ad una registrazione sull’app si potrà scegliere il metodo di pagamento preferito e si riceverà ogni volta una ricevuta per testimoniare l’avvenuto pagamento e lasciare uno storico dei costi e delle ricariche effettuate.

Grazie a Mercedes Me Charge è inoltre possibile accedere a delle tariffe agevolate sulla rete di ricarica Paneuropea Ionity. Abbiamo infatti effettuato una breve sosta di 15 minuti alla stazione presente a Brugnato in cui siamo riusciti a recuperare oltre il 10% dell’energia grazie alla ricarica veloce che questo gestore riesce ad offrire sulla sua rete. Come forse sapete, da poco Ionity ha comunicato che il prezzo della ricarica ad alta velocità presso le sue colonnine è salito a 0,79€/kW, che per una batteria da ben 80kW della nostra EQC si aggirerebbe a circa 63 euro per una carica completa. Ma con la convenzione di Mercedes, il prezzo della rete Ionity è stato fissato a soli 0,29€/kW per un anno, rappresentando un grandissimo risparmio sull’utilizzo della vettura.