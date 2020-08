Il nuovo ponte di Genova, costruito sopra il torrente Polcevera e che si chiamerà Ponte Genova San Giorgio, è pronto.

Oggi lunedì 3 agosto, come annunciato qualche giorno fa da Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, è il gran giorno dell’inaugurazione dell’opera.

Cerimonia sobria alle 18:30 col presidente Mattarella

Prevista una cerimonia sobria, in rispetto della volontà dei familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi che non parteciperanno all’inaugurazione, con inizio programmato alle 18:30 di questo pomeriggio. Sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a inaugurare e a percorrere per primo a piedi tutto il nuovo ponte di Genova, accompagnato dai lavoratori che hanno demolito i resti del ponte Morandi e hanno costruito il nuovo ponte San Giorgio, dal sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci, dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall’architetto Renzo Piano che ha firmato il progetto dell’opera.

La lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi

Il nuovo ponte Genova San Giorgio, lungo 1.067 metri, viene inaugurato a poco meno di due anni dal tragico e doloroso crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, che è costato la vita a 43 persone. Durante la cerimonia verranno letti i nomi delle 43 vittime del crollo del Morandi, che saranno seguiti da tre minuti di silenzio.

In attesa dell’agibilità per l’apertura al traffico

Simbolo di una città che si rialza dopo un’immane tragedia, il ponte San Giorgio restituisce a Genova un’arteria fondamentale per la viabilità cittadina e di tutto il Nord-Ovest del Paese. Il nuovo ponte non sarà subito percorribile, dato l’Anas, dopo aver eseguito con successo i collaudi statici e tecnico-amministrativi, sta ultimando le verifiche di agibilità, necessarie all’apertura al traffico che dovrebbe comunque avvenire in un paio di giorni.