Previsioni traffico e meteo 8-9 agosto 2020: sabato da bollino nero

L’esodo estivo inizia ufficialmente ed aumentano gli spostamenti su strade ed autostrade italiane, in questo weekend di inizio agosto, verso i luoghi di villeggiatura. Ricordiamo, tuttavia, che resta l’obbligo di non fare assembramenti ed indossare le mascherine nei luoghi chiusi, oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di quelle sugli spostamenti in auto.

Previsioni traffico del weekend

Come abbiamo già avuto modo di spiegare nel nostro speciale (qui l’articolo) il weekend tra questo venerdì 7 agosto fino a domenica 9 agosto, sarà il più difficile per il traffico. Gli spostamenti verso le località balneari e di montagna sono previsti già a partire dalla mattinata di venerdì, con tutta la giornata caratterizzata dal bollino rosso. Bollino rosso anche per il pomeriggio di sabato 8 agosto e pure per tutta la giornata di domenica 9 agosto. Prestate molta attenzione alla mattinata di sabato poiché è previsto l’unico bollino nero di tutto il mese di agosto. In particolare, prestiamo attenzione se dovremo viaggiare sulla A1 verso Sud, sulla A4 verso le località balneari venete e sulla A14 Adriatica. Ma anche al Sud, dove ci saranno spostamenti verso il mare.

Non mancheranno ancora dei problemi per chi dovrà spostarsi in Liguria. Sono terminati i lavori di controllo delle gallerie sulla rete autostradale, anche se resta qualche cantiere dove sono stati rilevati difetti costruttivi. Queste le chiusure previste, fino ai primi giorni d’agosto:

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Vignole Borbera in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest, verso Genova. In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto, oppure proseguire per essere obbligatoriamente deviato in A12, dove uscire alla stazione di Genova est. Ai mezzi leggeri provenienti da Livorno e diretti a Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Genova est; per i mezzi pesanti il consiglio è di uscire stazione di Genova Nervi.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 23:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria.

-chiusura, in modalità continuativa, della stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona, e della stazione di Genova Pra’, in entrata verso Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada in entrambe le direzioni. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona, dopo aver percorso la SP456 del Turchino, potrà entrare in A26 alla stazione di Ovada; percorso inverso per chi è diretto da Alessandria verso Genova.

Questo fine settimana proseguono i tre giorni di divieto di circolazione per i mezzi pesanti in autostrada: venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Previsioni meteo del weekend

Nel corso del weekend è previsto caldo e bel tempo su tutta l’Italia. Non mancherà qualche nota instabile: sabato 8 agosto saranno possibili acquazzoni su bassa Campania, Calabria tirrenica e Basilicata. Da segnalare venti e mare mosso per lo Ionio, il basso Tirreno e l’Adriatico.

Domenica si prospetta caldo e afa su tutto il Bel Paese con temperature massime che si porteranno fino 35 gradi al Nord e oltre i 35 gradi nel centro Italia.