Previsioni traffico e meteo 21-23 agosto 2020: il clou del controesodo

Entriamo negli ultimi dieci giorni di agosto ed è tempo di controesodo, con gli italiani su strade ed autostrade per fare rientro nelle proprie abitazioni, dopo le ferie estive. Non mancherà il traffico e ricordiamo che resta l’obbligo di non fare assembramenti e indossare le mascherine nei luoghi chiusi, oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di quelle sugli spostamenti in auto.

Previsioni traffico del weekend

È il fine settimana clou del controesodo, come avviene classicamente al termine della settimana dopo Ferragosto. Già da oggi pomeriggio si intensificherà il traffico sulla nostra rete, per poi vivere la giornata di sabato completamente da bollino rosso, con possibili code sulle principali arterie e, in particolare, verso le grandi città. Anche domenica proseguiranno i rientri, soprattutto nel pomeriggio.

Non mancheranno ancora dei problemi per chi dovrà spostarsi in Liguria. Sono terminati i lavori di controllo delle gallerie sulla rete autostradale, anche se resta qualche cantiere dove sono stati rilevati difetti costruttivi. Sulla A7 Serravalle-Genova, fino a martedì 25 agosto, infatti, vengono eseguiti lavori di consolidamento all’interno della galleria Monte Galletto situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione di Serravalle / Milano.

Questo fine settimana tornano due i giorni di divieto di circolazione per i mezzi pesanti in autostrada: sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Previsioni meteo del weekend

Potrebbe essere l’ultimo vero weekend estivo, con temperature molto elevate. Cielo sereno o poco nuvoloso per le giornate di venerdì e sabato su tutta Italia, con solamente qualche pioggia sull’arco alpino, mentre domenica arriveranno dei temporali al Nord, anche piuttosto forti.

Le temperature saranno, come dicevamo, alte soprattutto sabato, con picchi attorno ai 40 gradi in Sardegna e su alcune città nel centro Italia. Domenica si attenueranno soprattutto al Nord, per poi diventare più fresche anche sul resto d’Italia nella prossima settimana.