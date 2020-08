Audi RS Q3 Sportback: panoramica sulla baby-Urus in abito Glacier White [VIDEO]

L’Audi RS Q3 è l’ultima SUV sportiva arrivata in quel di Ingolstadt, un piccolo missile capace di regalare performance davvero invidiabili e un comfort come poche altre auto sportive.

Sotto certi punti di vista viene anche chiamata “baby-Urus“, per via della sua silhouette coupè e le sue linee spigolose che un po’ rimandano con la fantasia al più grosso e potete SUV di Sant’Agata Bolognese.

A regalarci uno sguardo più approfondito che ci permette di scoprire con maggior accuratezza ogni dettaglio di esterni ed interni del nuovo SUV sportivo di Audi è il nuovo video di Auditography (visibile qui sopra) che ci offre una panoramica di una luccicante nuova Audi RS Q3 Sportback con carrozzeria color Glacier White impreziosita dall’Aluminum Pack. Per l’occasione la vettura high-perfomance di Audi Sport si è messa in posa tra le strade e l’architettura urbanistica di Malmö, in Svezia.

Audi RS Q3, ABT fa il pieno delle performance

Come ben sappiamo nel mondo del tuning c’è chi non si accontenta mai, chi non ne ha mai abbastanza delle performance del proprio veicolo. Per questo motivo esistono alcuni tuner come ABT, capaci di spingere al massimo le auto già più che potenti dei brand tedeschi, soprattutto Audi. Prendiamo ad esempio il nostro caro RS Q3, un SUV coupè capace di erogare già una bella cavalleria, con i suoi 400 CV e ben 480 Nm di coppia massima scaturiti dal mitico 2.5 5 cilindri in linea TURBO di Audi. Le prestazioni infatti sono brillanti, con il suo scatto sullo 0-100 km/h coperto in soli 4,7 secondi, merito della trazione integrale Quattro e del cambio automatico sequenziale doppia frizione S-Tronic.

Ma i geni di ABT han deciso di spingersi oltre, rivedendo le logiche di funzionamento della centralina con una ECU aggiuntiva che è riuscita a donare all’RS Q3 altri 40 CV extra, portandolo ora a quota 440 CV e 520 Nm di coppia massima. Lo scatto sullo 0-100 km/h ora scende a soli 4,3 secondi, ufficialmente registrati da ABT. Ma la cosa che cambia in maniera più sistematica è proprio il sound, grazie al nuovo impianto di scarico aftermarket. Sembra comunque molto fedele all’impianto di scarico da cui deriva, ma la probabile eliminazione del FAP e di altri sistemi di contenimento sonoro possono aver “liberato” il canto del 5 cilindri di Audi.

Video Credit: Auditography