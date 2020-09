Il Gruppo Renault si riorganizza in Renault, Dacia, Alpine e Nuove Mobilità

Il Gruppo Renault progetta di far evolvere la sua organizzazione concentrandosi sulle sue Marche e riunendole sostanzialmente in quattro business unit: Renault, Dacia, Alpine e Nuove Mobilità. Questo progetto si prefigge lo scopo di creare un’organizzazione più semplice e più orientata ai risultati.

«L’azienda ha bisogno di cambiare il ‘modulo di gioco’ e di passare dalla ricerca dei volumi a quella del valore e della redditività. Un’organizzazione focalizzata su quattro forti Marche e grandi funzioni trasversali consentirebbe di lavorare in modo più semplice, più orientato ai mercati e ai clienti, con uno spirito di squadra, per andare alla ricerca del miglior risultato possibile. Questa è una leva fondamentale per la ripresa del Gruppo», ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Nell’ambito di questo progetto, la riflessione sulla creazione, organizzazione e realizzazione delle nuove BU sarà guidata da:

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, per Renault,

Denis Le Vot, Direttore Regioni, Commercio e Marketing del Gruppo, per Dacia,

Cyril Abiteboul, Direttore Generale Renault Sport Racing, per Alpine,

Clotilde Delbos, Vicedirettore Generale e Direttore Finanziario del Gruppo, per Nuove Mobilità.