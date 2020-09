Maserati MC20, la nuova Era del Tridente [FOTO UFFICIALI]

All’Autodromo di Modena ha ufficialmente debuttato la nuova Maserati MC20, una vettura che vuole rappresentare un nuovo inizio per la casa del Tridente. Potente, con un look aggressivo e sportivo, ma anche tecnologica e di classe. Sono molte le caratteristiche di questa eccezionale Supercar, che onestamente non vediamo l’ora di provare sia su strada che su pista. L’avvio della produzione è però previsto solamente dalla fine dell’anno, per cui ci toccherà aspettare. Nel frattempo, però, possiamo iniziare a scoprire le caratteristiche fondamentali di questo progetto dal quale nasce la nuova Maserati.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]

La proiezione del logo Maserati e della data di presentazione “09.09.2020” della MC20 capeggiano sui monumenti di diverse metropoli. Dal Tower Bridge di Londra alla Tour Eiffel di Parigi, dai grattacieli di New York alla Torre della televisione di Berlino, sempre con il Tridente ad annunciare al mondo l’arrivo dell’attesissima novità, la Maserati MC20.

Così illumina Piazza San Marco

Un’immagine teaser del marchio modenese di qualche giorno fa ci mostrava uno scorcio della Maserati MC20, ancora accuratamente avvolta dal camouflage mimetico, con i fari accessi che si affaccia, svelando una parte dell’anteriore visto da tre quarti, nella semi-oscurità della suggestiva Piazza San Marco, a Venezia, mentre al centro è proiettata la data della presentazione dell’attesa nuova sportiva elettrificata.

Primo sguardo all’anteriore

A pochi giorni dal debutto, la Maserati MC20 ci regala una serie di nuove anticipazioni. Dopo il breve video teaser che mostra le sinuose linee che caratterizzano gli esterni della nuova sportiva elettrificata del Tridente, un ulteriore clip svela la presenza di imponenti passaruota svasati, per poi soffermarsi sull’anteriore della vettura e sulla configurazione dei gruppi ottici con il lettering “MC20” in evidenza, facendo anche intuire la conformazione di griglia e paraurti anteriore.

The soul of our new era.MC20 lands September 9th.https://bit.ly/MC20_Teaser_FB#MaseratiMC20#MaseratiMMXX#Maserati Pubblicato da Maserati su Martedì 1 settembre 2020

Art meets engineering.MC20 lands September 9th.http://bit.ly/MC20_STD_FB#MaseratiMC20#MaseratiMMXX#Maserati Pubblicato da Maserati su Domenica 30 agosto 2020

L’elettrificazione del Tridente

Di recente è stata svelata la Maserati Ghibli Hybrid, il primo modello elettrificato della casa italiana, e la MC20 è pronta a proseguire questa strada, che prevede in futuro di accogliere anche le prossime generazioni di GranTurismo, GranCabrio e del futuro C-SUV, fratello minore del Levante.

Il cuore pulsante della nuova super sportiva MC20 è il nuovo propulsore, disegnato e progettato nei laboratori e nelle officine della Casa del Tridente a Modena, tra il Maserati Innovation Lab di Via Emilia Ovest e le officine di Via Delle Nazioni (dove storicamente trovava la propria sede Maserati Corse). Il nuovo propulsore è stato quindi sviluppato presso il Polo Motori dello storico impianto di Viale Ciro Menotti, dove sarà anche prodotto e dove sono in via di allestimento anche la nuova linea produttiva e la nuova verniciatura dedicate alla tanto attesa MC20.

Come anticipato il nuovo motore è un 6 cilindri a V di 90°, biturbo, 3.0L di cilindrata, carter secco (classica soluzione per le vetture supersportive) in grado di erogare 630 CV a 7500 giri/minuto e ben 730 Nm di coppia a partire da 3000 giri/minuto. La potenza specifica è di 210 CV/litro mentre il rapporto di compressione è di 11 a 1: la corsa di 82 mm e l’alesaggio di 88 mm. L‘anima di questo motore è l’innovativo sistema di combustione a precamera con doppia candela di accensione, una tecnologia sviluppata per la Formula 1 e ora disponibile per la prima volta in un propulsore destinato ad equipaggiare una vettura stradale.

Tre sono i principali componenti:

1) La precamera: di fatto una camera di combustione interposta tra la candela centrale e la camera di combustione tradizionale il cui collegamento avviene attraverso una serie di fori con geometria opportunamente studiata.

La candela laterale: una candela tradizionale che funge da supporto, per garantire la regolare combustione del motore quando quest’ultimo si trova a lavorare in punti di funzionamento dove l’utilizzo della precamera non è necessario.

2) Il doppio sistema di iniezione indiretta e diretta: accoppiato alla pressione di alimentazione combustibile a 350 bar ha lo scopo di diminuire la rumorosità a bassi giri, ridurre il livello di emissioni e migliorare i consumi.

Strategicamente importante è stato anche il supporto dell’Innovation Lab che grazie alla virtual analysis ha permesso di ottimizzare decisamente i tempi di progettazione e sviluppo.

3) Il nuovo motore “Made in Modena”, che porta il tradizionale V6 di 90° a livelli di potenza e coppia mai raggiunti in precedenza, sarà utilizzato per la prima volta, in esclusiva, dalla nuova super-sportiva MC20, la vettura destinata a riportare il marchio Maserati nel mondo delle competizioni.

Non emergono novità sul prototipo

Quando manca ancora un po’ alla sua presentazione, la Maserati MC20, o meglio il suo muletto di prova, poco tempo fa è stata filmata in autostrada come si vede nel filmato qui sotto. La sportiva del Tridente mostra un posteriore caratterizzato da un aspetto complessivo che rimane legato sostanzialmente all’Alfa Romeo 4C, dalla quale ovviamente prenderà le dovute distanze nel momento in cui si presenterà in versione definitiva subito dopo l’estate.

Il nome Maserati MC20, comunque, non riporta alla mente le competizioni solo per il significato del suo acronimo. Sempre all’interno del video si può vedere la Tipo 26, la prima vettura da corsa della casa che, proprio in quel suo numero, rimanda all’anno dello storico debutto nella Targa Florio 1926 con al volante lo stesso Alfieri Maserati. La sigla MC, invece, si aggancia paradossalmente all’ultimo modello da corsa della casa, ovvero quella Maserati MC12 del 2004 disegnata da Giugiaro e costruita in collaborazione con Dallara e Ferrari (il numero su questa vettura si riferiva non all’anno di produzione, bensì al numero di cilindri del motore). Questa si iscrisse al campionato FIA GT e anche ad altre competizioni, riuscendo a portarsi a casa diverse soddisfazioni.

Celebrazione dell’80° anniversario della vittoria Maserati del 1940

Dopo averla vista precedentemente con la livrea che riprende la Maserati Eldorado, iconica monoposto del campione britannico Stirling Moss del 1958, la Maserati MC20 era tornata sotto la luce dei riflettori mostrandoci un prototipo sulle strade della Targa Florio. L’approdo in Sicilia celebra gli 80 anni del poker del Tridente alla Targa Florio. Il 23 maggio del 1940 la Casa del Tridente vinceva per la quarta volta consecutiva la prestigiosa corsa siciliana. Quella vittoria fu conquistata dalla Maserati Tipo 4CL guidata da Luigi Villoresi.

Con l’occasione di rendere omaggio a uno dei momenti più gloriosi della storia sportiva di Maserati, la Casa modenese ha potuto così proseguire lo sviluppo della nuova super sportiva, attraverso una serie di test utili alla messa a punto finale. Test dal forte significato simbolico quelli svolti percorrendo alcune delle strade dove si è scritta la storia della Targa Florio, come il tratto che ospita le ben conosciute tribune di Floriopoli.

Stirling Moss ed il 13 maggio

La decisione di pubblicare le foto dell’esemplare che evoca la Maserati Eldorado il 13 maggio non è stata casuale. Proprio in questa data, nel lontano 1956, il fuoriclasse britannico portò la Maserati 250F al trionfo nel Gp di Formula 1 di Montecarlo. Era rimasto al comando dal primo all’ultimo dei 100 giri previsti della gara.

Con questo prototipo, Maserati vuole ricordare uno dei protagonisti della storia del motorsport mondiale, interprete di alcune delle pagine più belle della storia sportiva della Casa del Tridente. La nuova MC20 sarà una vettura “che incarna al 100% i valori di Maserati in termini di prestazioni, piacevolezza di guida, contenuti innovativi”, come sarebbe piaciuto a Moss.