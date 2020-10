Blocco traffico per Diesel Euro 4 ed Euro 5. La situazione in Italia in ogni Regione

L’inverno 2020 sta arrivando e per limitare le emissioni inquinanti, a cui si aggiunge l’inevitabile effetto del riscaldamento, arrivano nuove misure e blocchi del traffico con modalità, tempistiche e divieti differenti in tutta Italia. In questo articolo prendiamo in considerazione le misure anti-inquinamento per le Regioni: Piemonte, Emilia-Romagna (già in vigore da ottobre 2020), Lombardia e Veneto (che partiranno da gennaio 2021).

Blocco traffico Piemonte

Dal 1° ottobre in Piemonte hanno il via libera le misure anti-smog con la Città metropolitana di Torino pronta al blocco del traffico se i semafori anti-smog misureranno alti livelli di inquinamento. Sempre dal 1° ottobre tutti i veicoli Euro 0 Diesel, benzina, GPL, metano ed Euro 1 Diesel non potranno più circolare. Non vengono risparmiati dallo stop anche gli Euro 2 Diesel e ciclomotori e motocicli Euro 0. Nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 19 (solo nel periodo invernale) gli Euro 3 Diesel saranno fermi mentre slitta a gennaio il blocco degli Euro 4 Diesel.

I comuni interessati in Piemonte

In caso si raggiunga il livello arancio, rilevato dai semafori antismog, le misure verranno inasprite e le limitazioni del traffico imporranno lo stop anche ai Diesel Euro 5. Questi provvedimenti non toccheranno solo il Capoluogo, Torino, ma anche diversi comuni quali: Beinasco, Borgaro, Carmagnola, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Leini, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Settimo Torinese, Venaria, Vinovo e Volpiano. Dal 2021 si aggiungono anche i comuni di Cambiano, La Loggia, Santena e Trofarello.

Blocco traffico Emilia-Romagna

Anche in Emilia-Romagna prendono piede le misure anti-inquinamento che però vengono divise in due fasi: dal 1° ottobre e fino al 10 gennaio 2021 scatta lo stop ai veicoli a benzina fino ad Euro 1, ai Diesel fino ad Euro 3 e ai motocicli pre-Euro. Dall’11 gennaio al 31 marzo, invece, stop anche ai veicoli a benzina fino ad Euro 2, ai diesel fino ad Euro 4, ai mezzi a metano e GPL fino ad Euro 1 e ai motocicli fino ad Euro 1. In caso si oltrepassassero i limiti di inquinamento fissati dall’Accordo di bacino padano scatterebbe il blocco dal 1° ottobre al 10 gennaio dei veicoli Euro 4 Diesel e dal 11 gennaio al 31 marzo degli Euro 5 Diesel. I riscaldamenti domestici sono limitati a 19° e gli industriali a 17°. Stop anche a fuochi all’aperto, fuochi d’artificio, sfalci, biomasse fino a tre stelle e spargimento di liquami agricoli.

Blocco traffico Lombardia

In Lombardia le misure antismog vengono rinviate all’11 gennaio 2021 e colpiscono i Diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato nel semestre invernale che non non potranno circolare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, nei Comuni della Fascia 1 e in quelli di Fascia 2 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Stesse date per lo stop degli Euro 3 Diesel e benzina Euro 1 che, negli stessi comuni, avranno un limite di circolazione dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30.

Progetto Move-in

Lo scorso anno c’è stata la fase sperimentale ed ora entra a pieno regime il progetto “Move-in”. Si tratta di uno “stratagemma” per fare circolare anche i veicoli Euro 4 Diesel che avranno però un limite chilometrico di 10.000 km per le auto e 12.000 chilometri per il trasporto merci. Così grazie ad un controllo delle emissioni degli autoveicoli , attraverso il monitoraggio delle percorrenze e dello stile di guida, i veicoli soggetti a limitazione potranno circolare anche nelle ore di limitazione e nelle zone regionali soggetti ai blocchi, ma per un numero limitato di chilometri.

Blocco traffico Veneto

In Veneto restano valide le misure anti-inquinamento stabilite nel 2019, con due step diversi. Dal 1° ottobre fino al 20 dicembre 2020 sarà vietata la circolazione dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30 degli autoveicoli a benzina Euro 0 e Euro 1, ai veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ai veicoli commerciali Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 e ai ciclomotori e motoveicoli a due tempi Euro 0. Questo nel caso – definito livello verde – in cui il limite giornaliero di Pm10 non supera i 50 µg/m3 per meno di quattro giorni consecutivi.

Allerta arancione

Nel caso in cui avvenga, si passa al livello arancio, con lo stop alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30 alle vetture a benzina Euro 0 e Euro 1, veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, i veicoli commerciali a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 oltre ai ciclomotori e motoveicoli Euro 0. Il livello di allerta 2 – livello rosso – si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamento del limite. In questo caso, viene vietata la circolazione ai motoveicoli a due tempi Euro 0, ai veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1, diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e ai veicoli commerciali a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 (per questi ultimi limitatamente alla fascia oraria 8.30-12.30), oltre a motoveicoli e ciclomotori Euro 0.