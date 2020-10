Fast and Furious 9 slitta ancora: uscirà il 28 maggio 2021

L’uscita nelle sale di Fast & Furious 9 è stata nuovamente posticipata. Dopo il primo rinvio, legato all’emergenza coronavirus, che aveva fatto slittare l’arrivo del nuovo capitolo della saga dal 2020 all’aprile 2021, ora ce n’è un altro che sposta la data di uscita al 28 maggio 2021.

Data di uscita sposta a fine maggio 2021

Questo nuovo slittamento di Fast & Furious 9, che allungherà l’attesa dei fan di tornare a vedere Vin Diesel e compagni sul grande schermo e che arriva in un momento di profonda crisi del settore per effetto della pandemia che ha colpito duramente anche il mondo del cinema, è legato ai continui aggiornamenti dei calendari cinematografici.

James Bond fa slittare in avanti FF9

In particolare a causare il nuovo rinvio di Fast & Furious 9 è lo spostamento di “No Time To Die“, il nuovo film della saga di James Bond con protagonista Daniel Craig, la cui nuova data d’uscita è il 2 aprile 2021, la stessa che era sta precedentemente fissata per il nuovo episodio di Fast & Furious.

Calendari cinematografici mutevoli

Così l’arrivo posticipato del venticinquesimo film della saga di James Bond, deciso per cercare di dare la possibilità al pubblico di tutto il mondo di vederlo nelle sale, ha costretto lo slittamento in avanti dell’uscita di FF9. Nella speranza che i calendari non subiscano ulteriori modifiche nei prossimi mesi (cosa che non è da escludere considerando il periodo d’incertezza che stiamo attraversando), l’appuntamento al cinema con Fast & Furious 9 è per il prossimo 28 maggio per vedere in azione l’aggiornato cast composto da Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Lucas Black e John Cena.