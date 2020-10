Previsioni traffico e meteo 9-11 ottobre 2020: un weekend mite

Ormai siamo in autunno e diminuiscono gli spostamenti nel corso dei weekend, come nella consuetudine di questo periodo dell’anno. Ricordiamo che restano attive le norme per evitare la diffusione del coronavirus: obbligo di non fare assembramenti, indossare le mascherine, oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di quelle sugli spostamenti in auto.

Previsioni traffico del weekend

Come dicevamo, non sono previste particolari problematiche sulle nostre strade ed autostrade per questo fine settimana. È un classico periodo senza troppi spostamenti, in attesa delle gite invernali nelle località sciistiche (ma servirà ancora qualche mese). Così è previsto traffico regolare, con qualche eventuale piccolo disagio solo domenica pomeriggio/sera, verso le città.

La situazione in Liguria è sempre più prossima alla risoluzione, visto che resta solamente qualche cantiere notturno aperto sulla A10, A12 ed A26. Si mantiene il singolo giorno di divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada, e sarà così fino alle festività di dicembre, domenica dalle 9 alle 22.

Previsioni meteo del weekend

Il meteo sarà soleggiato e con un clima mite sull’Italia, nella prima parte di questo fine settimana, grazie all’alta pressione. Tuttavia, da domenica arriverà una perturbazione, che colpirà il Nord-Est ed il Centro, con piogge e qualche temporale. Per poi spostarsi al Sud tra domenica sera e lunedì.

Le temperature saranno ancora gradevoli, soprattutto nel pomeriggio. Le massime saranno quasi ovunque attorno ai 20 gradi, con una punta di 25° in Sicilia, mentre da domenica caleranno e si attesteranno sui 15/16 gradi.