Lombardia, coprifuoco dalle 23 alle 5: torna l’autocertificazione

Nella giornata di oggi è attesa la pubblicazione dell’ordinanza della Regione Lombardia che renderà ufficiale l’attuazione del coprifuoco notturno in tutto il territorio regionale, a partire da giovedì 22 ottobre, che limiterà gli spostamenti dalle 23 alle 5 di mattina.

Una misura resa necessaria dal forte incremento delle infezioni di Covid-19, con la curva del contagio che è tornata pericolosamente a risalire nel nostro Paese e con gli ospedali che, giorno dopo giorno, stanno subendo sempre una maggior pressione.

Autocertificazione per spostarsi

Secondo quanto emerso su alcuni organi di stampa, con il coprifuoco notturno in Lombardia tornerà l’autocertificazione per chi avrà necessità di spostarsi in quella fascia oraria. Questo perché nelle sei ore notturne in cui sarà attuato il coprifuoco sarà consentito ai cittadini di lasciare il proprio domicilio solo per alcuni determinati motivi.

Motivi di salute, lavoro e necessità

Alla stregua di quanto abbiamo imparato a conoscere nella scorsa primavera con l’applicazione dell’autocertificazione per gli spostamenti durante il lockdown su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti notturni saranno consentiti solo per motivi di salute, di lavoro e di comprovata necessità e urgenza. Sul modulo, oltre alle proprie generalità, dovrà essere indicato il motivo dello spostamento e, nei casi che non riguardano motivi di salute o di lavoro, anche il punto di partenza e di destinazione. L’autocertificazione dovrà essere esibita durante i controlli da parte delle forze dell’ordine.

Coprifuoco e spostamenti vietati tra province in Campania

Una misura simile a quella della Lombardia, sarà applicata nei prossimi giorni anche in Campania, dove il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha già firmato l’ordinanza che a partire da venerdì 23 ottobre vieta gli spostamenti tra province, salvo quelli legati a motivi di salute, lavoro e comprovata necessità, che dovranno essere provati tramite autocertificazione. Le nuove restrizioni in Campania prevedono la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24, a partire dal prossimo fine settimana sull’intero territorio regionale.