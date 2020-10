Audi R8 Performance 2021: un esemplare unico con questo wrap camouflage [VIDEO]

L’Audi R8 V10 Performance crediamo sia un’auto che non necessiti di particolari presentazioni. Una supercar unica del marchio di Ingolstadt che ha posizionato Audi su un nuovo livello di performance, facendola entrare di diritto nel regno delle supercar. Un’auto che chiaramente condivide molto con la Huracan di prima generazione, dal telaio, al motore V10 al cambio, ma conservando comunque quella sua identità di Audi, nel suo essere confortevole e al tempo stesso sfruttabile anche nella vito quotidiana.

Perfetta con questa mimetica camouflage

Vi mostriamo oggi un esemplare unico al mondo, realizzato in Polonia a Varsavia, grazie a questa livrea camouflage sulle tonalità blu. Il proprietario non ha aspettato molto prima di modificarla, infatti l’auto è appena uscita dal concessionario. Sfoggia comunque il suo potentissimo 5.2 V10 aspirato da ben 620 CVe 580 Nm che spingono da 0 a 100 km/h la supercar tedesca un circa 3.1 secondi. Tuttavia, Auditography stessa, ci rivela che sono riusciti a staccare un nuovo tempo record di ben 2,75 secondi per l’accelerazione. Da non credere.

Ricornfermata poi la cura maniacale dei dettagli, dalle finiture nere lucide sulla calandra single frame ai cerchi in lega da 21″ alle pinze monoblocco a otto pistoncini, passando per gli interni realizzati in vera pelle traforata. Un’auto che probabilmente non sarà la superar più bella e prestigiosa presente sul mercato ma che comunque conserva la sua parte di esclusività grazie al motore aspirato, una vera rarità al giorno d’oggi. La prossima R8? Probabilmente non esisterà più o probabilmente sarà elettrica, ma sicuramente non avrà più questo magnifico V10 in posizione centrale.