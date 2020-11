Dpcm 4 novembre 2020: cosa si potrà fare da domani in Italia

È arrivata nella notte la firma sul nuovo Dpcm sulle misure di contenimento per il Covid-19. Entrerà in vigore da domani e sarà valido fino al prossimo 3 dicembre, salvo nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane. Pur tra molte polemiche e le proteste delle Regioni, il premier Giuseppe Conte ha fissato le norme, con l’Italia divisa in tre aree, a seconda della situazione sanitaria.

Le nuove limitazioni a livello nazionale

A livello nazionale, come annunciato lunedì dal premier, vengono limitati gli spostamenti tra Regioni a rischio e si potrà passare da una regione all’altra solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Così come viene introdotto il coprifuoco nazionale alle ore 22. Da quell’ora non si potrà uscire di casa, se non per i soliti motivi di lavoro, salute o necessità.

Inoltre, i mezzi pubblici potranno essere pieni al 50% e vengono chiusi musei, mostre, sale bingo, sale scommesse e per le scuole superiori c’è la didattica a distanza fino al 100%, “sperando sia per un periodo molto breve”. Per concludere, verranno chiusi i centri commerciali durante i weekend ed i giorni festivi, esclusi i negozi con generi di prima necessità, alimentari, farmacie ed edicole. Restano sempre aperti gli autogrill, come accadde anche nel lockdown.

Cosa accadrà nelle regioni più a rischio

Le limitazioni a livello nazionale sono valide per le zone verdi, mentre per quelle gialle e rosse entreranno in vigore misure più restrittive. Nelle zone a rischio medio staranno chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, ma saranno aperti negozi, parrucchieri e centri estetici. Per quanto riguarda gli spostamenti, dovrebbero essere vietati quelli da un comune all’altro, ma non c’è ancora chiarezza su questo punto.

Per quanto riguarda le Regioni in zona rossa, ci si avvicina fortemente al lockdown di marzo e aprile. Chiusi tutti gli esercizi commerciali, restano aperti solamente quelli essenziali (come supermercati e farmacie) ed i parrucchieri. Resteranno aperte le industrie, mentre faranno didattica a distanza tutti gli studenti dalla seconda media in poi. Sono vietati gli spostamenti anche all’interno dei territori, se non per motivi di lavoro, salute o necessità.

Il semaforo delle regioni

Ma come sono suddivise le regioni? Non è stato ancora annunciato, lo sapremo solamente nelle prossime ore. Ma pare certo che Lombardia, Piemonte e Calabria siano zona rossa (forse anche Valle d’Aosta, Alto Adige e Campania), mentre in zona gialla dovrebbero finire Puglia, Sicilia, Liguria e Veneto.

Dopo i primi 15 giorni, ogni settimana verrà aggiornato il monitoraggio della situazione sanitaria, in base all’indice Rt e ad altri 21 criteri, ed una Regione potrà essere spostata da una zona all’altra.