Milano: in arrivo altre piste ciclabili, saranno più di 50 chilometri

Milano prosegue la sua rivoluzione sulle strade, per la mobilità alternativa ad auto e mezzi pubblici. Dopo quelle realizzate dalla scorsa primavera, non senza polemiche, ora il capoluogo lombardo è pronto ad aumentare ulteriormente le piste ciclabili sul territorio cittadino. Attualmente sono circa 35 i chilometri dedicati alle biciclette, ma verrà raggiunta quota 50 km entro la fine del 2020.

Il focus sui Municipi 6 e 7

Le prossime zone interessate ai lavori saranno i municipi 6 e 7 del capoluogo lombardo. “Da settimana scorsa stiamo realizzando la corsia ciclabile in via Sardegna – le parole di Marco Granelli, assessore alla mobilità ed ai lavori pubblici – dopo aver realizzato la nuova piazza Sicilia. La ciclabile in via Sardegna lunga 750 metri è realizzata tutta in segnaletica”.

Questa pista ciclabile “fa parte dell’itinerario tra Cairoli e Bisceglie M1 e da qui a Buccinasco e Cesano Boscone, nove chilometri che collegano il centro città con i quartieri del Municipio 6 e 7 e due importanti comuni della città metropolitana”. Un percorso già realizzato in parte, che sarà concluso nel corso dei prossimi mesi. Per arrivare, in totale, a “quota 50 chilometri a fine 2020”.

”Più cittadini possono muoversi in bici e monopattino”

L’assessore ha mostrato la sua soddisfazione per questo progetto: “Più opportunità ciclabili in sicurezza significa permettere a più cittadini di muoversi in bicicletta e monopattino – ha concluso – togliendo auto dal traffico e aiutando il trasporto pubblico ad avere meno pressione”.