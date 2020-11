Previsioni traffico e meteo 13-15 novembre 2020: un weekend nuvoloso

Siamo in pieno autunno e diminuiscono gli spostamenti nel corso dei weekend, come nella consuetudine di questo periodo dell’anno. Ricordiamo che restano attive le norme per evitare la diffusione del coronavirus: obbligo di non fare assembramenti, indossare le mascherine, oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di quelle sugli spostamenti in auto. E con l’ultimo Dpcm è vietato lo spostamento tra Regioni ‘arancioni’ e ‘rosse’, anche all’interno delle stesse, ed è stato introdotto il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5.

Previsioni traffico del weekend

Come dicevamo, non sono previste particolari problematiche sulle nostre strade ed autostrade per questo fine settimana. È un classico periodo senza troppi spostamenti, ancor di più con le restrizioni ed i divieti a causa del Covid-19. Così è previsto traffico regolare, con qualche eventuale piccolo disagio solo domenica pomeriggio/sera, verso le città.

È stato però sospeso il blocco dei mezzi pesanti sulla rete autostradale: i camion con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate potranno circolare anche nella giornata di domenica e sarà così anche per il 22 novembre.

Previsioni meteo del weekend

Sarà un weekend con cielo nuvoloso soprattutto al Nord ed al Centro. Sabato ci sarà anche un po’ di pioggia sul Lazio, domenica su Sardegna, Toscana e Liguria. Al Sud il cielo sarà prevalentemente sereno, anche se non mancherà qualche nuvola.

Le temperature sono in leggera discesa, con massime comprese tra 12 e 15 gradi, escluso nelle regioni meridionali, dove si toccheranno ancora i 20 gradi. Da martedì arriveranno venti freddi e si scenderà con le minime ben sotto i 10 gradi.