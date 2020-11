Bizzarrini: lo storico marchio livornese è pronto al ritorno

Giotto Bizzarrini è uno degli ingegneri a cui si devono delle storiche sportive del mondo dell’automotive italiano: dalla Ferrari Testarossa alla Lamborghini 3500 GT. Nel 1964 decide di mettersi in proprio e di fondare l’omonima azienda Bizzarrini, per realizzare auto sportive, ma l’azienda dovette chiudere nel 1969, seppur il marchio ebbe qualche esperienza successiva.

Una rinascita nel nome di Aston Martin

Ora è pronto a tornare, per realizzare nuove vetture sportive esclusive. Questo recupero è guidato da un team di imprenditori esperti ed appassionati, come rivelato da Automotive News nei giorni scorsi. Si tratta di Ulrich Bez, Christopher Shepperd, Janette Green e Rezam Alroumi, praticamente lo stesso gruppo che ha guidato Aston Martin dalla gestione Ford alla nuova proprietà.

Dunque, una cordata con imprenditori già profondi conoscitori del tema e con la ferma volontà di far tornare a splendere il marchio rosso con l’aquila. L’obiettivo è quello di realizzare automobili sportive, sia inedite che riproponendo dei modelli storici in chiave moderna.

Il primo prototipo già nel 2021

E con tempi piuttosto brevi. Secondo le indiscrezioni, infatti, già nella parte finale del 2021 dovrebbe venir presentato il primo prototipo realizzato dalla nuova società, per poi tradurlo in un modello di serie (limitato e molto costoso) negli anni successivi.

La Bizzarrini entrerà a far parte del Pegasus Group di Rezam Alroumi e sarà proprio la rete di concessionari di questo gruppo a distribuire le vetture, già presenti a Londra, Ginevra ed in tutto il Medio Oriente. Per colpire così i mercati principali e più interessati alle supercar.