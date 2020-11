Esami patente: stop fino al 29 novembre nelle nuove zone rosse

Dopo lo stop agli esami della patente per le prime zone rosse, cioè Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria, arriva lo stop anche per le nuove zone ad alto rischio e con le restrizioni maggiori dell’ultimo Dpcm. Si tratta di Campania, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano, dove c’è la sospensione delle prove pratiche di guida fino al prossimo 29 novembre.

Foglio rosa prorogato

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (il “foglio rosa”). Tutti gli esami per la patente di guida vengono sospesi fino al 29 novembre in queste Regioni rientrate in zona rossa in base alle indicazioni dell’ultimo DPCM.

Inoltre anche le revisioni delle patenti, che richiedono prove pratiche di idoneità alla guida vengono sospese per ogni tipo di patente.

Cosa dice il Dpcm

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato lo scorso 24 ottobre dal capo del Governo Giuseppe Conte recitava: “In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19 è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove”. Da questo punto, è stata presa la decisione dello stop dal Ministero dei Trasporti per le zone rosse.