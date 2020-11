La nuova puntata di The Grand Tour arriverà il 18 dicembre 2020 [TRAILER]

Ora è ufficiale . Ecco la data del prossimo episodio di The Grand Tour con gli amati conduttori Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May . La puntata di TGT sarà ambientata in Madagascar e dopo mesi di ritardi dovuti all’emergenza Covid-19 potremmo vederla sui nostri schermi esattamente il 18 dicembre 2020 .

A dare l’annuncio è stato un trailer pubblicato sul canale The Grand Tour Official (visionabile nell’articolo) per presentare quello che sarà soltanto l’episodio 2 della quarta stagione di The Grand Tour, oramai diventata una sorta di contenitore per video-speciali inediti del Trio, rappresentanti le loro peripezie in giro per il mondo dopo aver ormai abbandonato la vecchia impostazione televisiva alla Top Gear maniera, con prove di auto in strada e in pista.

L’episodio precedente dello show, ambientato tra Vietnam e Cambogia a bordo di barche fluviali, era stato rilasciato da Amazon a dicembre 2019. Avete capito bene. Il vecchio episodio non conteneva nessuna vettura ma solo barche. Nel nuovo viaggio, però, “lo Scimmione, il Criceto e Capitan Lento” torneranno a imbracciare il volante, lasciando finalmente il timone.