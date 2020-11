DS: solo auto elettriche e ibride in Inghilterra dal 2030

Certo, per il marchio premium di PSA la scelta è stata relativamente facile visto che a listino ha solo DS 3 Crossback e DS 7 Crossback con le versioni elettriche ed elettrificate E-tense a disposizione già da tempo, ma per altri brand con una gamma veicoli più ampia l'”imposizione britannica” è un bel colpo da incassare, soprattutto per quelle marche che hanno solo uno o due modelli che dispongono davvero della piattaforma adatta per ospitare propulsori elettrificati.

“L’ambiziosa transizione da parte del governo ai veicoli a emissioni ultraridotte deve combaciare con un lavoro altrettanto ambizioso da parte dell’industria” ha dichiarato Mark Blundell, direttore marketing di DS Automobiles in Gran Bretagna. “DS – ha aggiunto Blundell – è in una posizione forte, tale da soddisfare le nuove linee guida cinque anni prima del previsto, grazie agli investimenti fatti e allo sviluppo di veicoli elettrificati”.