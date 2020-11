Audi R8 2020: che SOUND con lo scarico Capristo e senza FAP [VIDEO]

Forse una delle ultime auto che potrà vantarsi di sfruttare un motore aspirato. Si, stiamo parlando dell’Audi R8 Performance 2020, un’auto davvero iconica per il brand tedesco che, dopo un ingresso in scena in punta di piedi a metà anni 2000 è ormai riuscita a ritagliarsi la sua fetta di clienti nel mondo delle Supercar.

Audi R8 Performance 2020: con lo scarico Capristo c’è più gusto

L’esemplare che vediamo oggi in video ha però una particolarità non da poco. A dare voce al suo mitico 5.2 V10 aspirato c’è un’eccedenza nel mondo del tuning, ovvero uno scarico diretto Capristo, un concentrato di manifattura ed esperienza del mondo della lavorazione del metallo e di altri materiali.

L’auto originariamente riusciva ad erogare la bellezza di 620 CV e ben 580 Nm disopia, per farla schizzare sullo 0-100 km/h in soli 3,1 secondi, aiutata dalla sua trazione integrale Quattro. Ma l’esemplare in video è stato modificato da BRS Motorsport con una centralina aggiuntiva Stage 1, che le ha donato una dose extra di circa 45 CV arrivando ora a 665 CV, oltre al magnifico impianto di scarico marchiato Capristo.

L’esemplare mostra una configurazione davvero fantastica in questo bel Vegas Yellow, una vernice metallizzata a contrasto con le parti nere lucide e carbonio nella parte bassa della carrozzeria. Troviamo poi dei bellissimi cerchi in lega da 20″ e sospensioni adattive a controllo elettronico.