Maserati: tutta la gamma elettrificata entro il 2025, solo ibride o elettriche in vendita

Un 2020 ricco di novità per Maserati che dopo il lancio della nuovissima MC20 e della rinnovata gamma ibrida per la Ghibli Hybrid ora continua il suo percorso verso l’elettrificazione dell’intera gamma. Sappiamo che entro un anno verranno anche presentate le nuovissime Maserati Grecale, il SUV dalle dimensioni più compatte e la nuovissima Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio. Arriverà anche la variante elettrica della MC20 e molto altro.

Davide Grasso, CEO di Maserati ci spiega il percorso della casa del tridente

La dichiarazione avviene durante una conferenza WEB legata al mondo della moda, in cui il CEO di Maserati Davide Grasso ha spiegato come il futuro di Maserati sarà strettamente legato alla sostenibilità e quindi all’elettrificazione.

“Anche i nuovi modelli Gran Turismo e Gran Cabrio saranno elettrificati, tutta la nostra gamma sarà ibrida o elettrica entro i prossimi cinque anni“, ha detto Grasso.

Il SUV Grecale arriverà inizialmente con un motore a sola benzina e poi ibrido Plug-in, mentre solo successivamente verrà presentata anche la variante completamente elettrica, diventando il primo modello 100% a zero emissioni del marchio modenese. Seguirà anche la nuova MC20 elettrica, prima supercar elettrica del brand e poi seguiranno anche gli altri veicoli della gamma. Il percorso verso l’elettrificazione è iniziato con la rinnovata Maserati Ghibli Hybrid, che abbiamo provato lo scorso mese (qui la nostra prova).



L’MC20 come chiave stilistica del futuro

“Il volto dell’MC20, con la griglia montata in basso e i fari posizionati molto più in alto sulla vista del frontale è il nostro nuovo linguaggio di design“, ha affermato il capo del design della casa automobilistica, Klaus Busse a settembre. La luce diurna a Led e la forma del posteriore della stessa MC20 ci suggeriscono inoltre come verrano sviluppati i prossimi SUV e berline della casa modenese, con linee sinuose ma anche nette e decise. I richiami alla tradizione di Maserati saranno netti e ben chiari.