Previsioni traffico e meteo 4-8 dicembre 2020: Italia sotto l’acqua

I tempi normali sarebbe un weekend piuttosto affollato sulle strade, visto che si tratta del fine settimana con ponte dell’Immacolata e tanti italiani saranno in ferie da domani a martedì compreso. Ma la convivenza con il Covid e le norme per evitare la diffusione del virus ridurranno sensibilmente il traffico: ricordiamo che c’è l’obbligo di non fare assembramenti, indossare le mascherine, oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di quelle sugli spostamenti in auto.

E con il nuovo Dpcm, in vigore da oggi, è confermato il divieto di spostamento tra Regioni ‘arancioni’ e ‘rosse’, anche all’interno delle stesse, così come permane il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5.

Previsioni traffico

Solamente in Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia e Veneto ci si può muovere liberamente, uscendo anche dalla Regione (ma solo per raggiungere una di queste), mentre in tutte le altre non si può uscire dal proprio comune di residenza o domicilio e, dunque, non sarà possibile fare alcuna gita in questo ponte.

Di conseguenza, non è previsto particolare traffico in generale, anche se nelle regioni ‘libere’ potrebbe aumentare tra la serata di oggi e la mattinata di sabato, così come martedì pomeriggio/sera per i rientri.

Viene, comunque, ripristinato il blocco dei mezzi pesanti sulla rete autostradale: i camion con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare domenica e martedì dalle 9 alle 22.

Previsioni meteo

A diminuire ancor di più gli spostamenti e le gite dell’Immacolata, ci penserà anche il meteo. Saranno giorni di maltempo su tutto il nostro Paese: piogge e temporali un po’ ovunque, con anche fiocchi di neve al Nord (anche in pianura oggi e domattina) e sugli Appennini. Un po’ di tregua al Centro-Sud sabato, ma nel complesso ci sarà sempre da avere l’ombrello aperto o a portata di mano.

Le temperature resteranno simili a quelle già viste nel corso di questa settimana. Minime di poco superiori agli zero gradi, in particolare al Nord, e massime attorno agli 8/10 gradi. Al Sud permane un clima più mite, con picchi di 15 gradi in Sicilia.