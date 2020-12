L’elevato numero di incidenti per chilometro di strada colloca la provincia di Monza e della Brianza tra le prime in Italia per incidenza di sinistri stradali.

Un fenomeno che è stato al centro del vertice in prefettura avvenuto qualche giorno fa e al quale hanno partecipato la Regione Lombardia, la provincia, le Forze di polizia territoriali, l’Ats Brianza, la Motorizzazione civile di Milano e l’Aci.

Analisi dei dati sugli incidenti nelle strade della provincia brianzola

L’incontro è stato indetto per cercare di comprendere le cause dell’alto numero di episodi incidentali e valutare possibili iniziative e misure da intraprendere che possano essere utili al suo contenimento. Il vertice è stata così l’occasione per analizzare i dati prodotti dalla Ragione Lombardia e da Aci Istat sugli incidenti negli anni 2018 e 2019, ponendo particolare attenzione ai luoghi dove sono avvenuti i sinistri e alle circostanze che hanno contribuito a determinarli. Da tale approfondimento è emerso che la maggior parte degli incidenti si verifica lungo le strade che si trovano all’interno dei centri abitati. Relativamente alle cause o concause, in oltre la metà dei casi (53,45% nel 2018, 56,9% nel 2019), gli incidenti sono da ricondursi alla distrazione di chi è alla guida o al mancato rispetto della segnaletica.

Le iniziative che saranno messe in pratica

A seguito del vertice, la prefettura brianzola avvierà un dialogo con tutti gli enti proprietari delle strade della provincia al fine di sollecitare la predisposizione e l’aggiornamento di alcuni strumenti per la gestione della viabilità, a partire dal catasto delle strade e dai piani del traffico. Inoltre sarà promosso anche un monitoraggio sulle attività di manutenzione della segnaletica e di verifica periodica della sua rispondenza alle esigenze del traffico e alle necessità degli utenti.