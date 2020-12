Previsioni traffico e meteo 11-13 dicembre 2020: Italia instabile

Con gli impianti sciistici chiusi e l’assenza dei mercatini natalizi, si riducono gli spostamenti classici di questo periodo. È l’effetto della convivenza con il Covid: obbligo di non fare assembramenti, indossare le mascherine, oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di quelle sugli spostamenti in auto.

E con l’ultimo Dpcm è confermato il divieto di spostamento tra Regioni ‘arancioni’ e ‘rosse’, anche all’interno delle stesse, così come permane il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5.

Previsioni traffico

Solamente in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto ci si potrà muovere liberamente per l’intero weekend, uscendo anche dalla propria Regione (ma solo per raggiungere una di queste), mentre in tutte le altre non si può uscire dal proprio comune di residenza o domicilio.

Di conseguenza, non è previsto particolare traffico in generale, anche se nelle regioni ‘libere’ potrebbe aumentare tra la serata di oggi per raggiungere qualche località soprattutto di montagna, così come domenica pomeriggio/sera per i rientri. Cancellato anche il blocco dei mezzi pesanti sulla rete autostradale, fino alla fine del 2020.

Previsioni meteo

Il meteo sarà piuttosto instabile nel corso del weekend, anche se con tendenza al miglioramento. Oggi sono Nord-Ovest e Sud ad essere interessati a rovesci e fenomeni temporaleschi, sabato il maltempo si sposterà soprattutto su regioni tirreniche e Sicilia, mentre domenica è atteso cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, ad eccezione di Calabria e Sicilia. Prossima settimana con poche piogge.

Le temperature resteranno simili a quelle già viste nel corso di questa settimana. Minime di poco superiori agli zero gradi, in particolare al Nord, e massime attorno agli 8/10 gradi. Al Sud permane un clima più mite, con picchi di 15-16 gradi in Sicilia.