BMW M850i: AC Schnitzer la trasforma in un’auto della polizia tedesca [VIDEO]

Questa BMWM850i che vedete qui in foto e in video è una versione completamente modificata dal tuner tedesco AC Schnitzer che ha deciso di rendere omaggio all’ormai cancellato salone del tuning di Essen con un’edizione davvero particolare di una prestante BMW Serie 8. Ovviamente non si tratta di un’auto ufficiale della polizia tedesca, ma sfidiamo chiunque a poter riconoscere il tranello una volta su strada.

Il tuning, quello serio e fatto bene

L’auto in questione prende parte ad una campagna avviata nel 2005 da parte di una grande associazione di tuner tedeschi, che prende il nome di VDAT, che si occupa di modificare l’opinione pubblica sul mondo delle elaborazioni. L’auto in questione infatti rispetta tutti i requisiti dei vari parametri di sicurezza sull’omologazione del governo tedesco e riceve anche notevoli garanzie di affidabilità sull’elaborazione meccanica da parte dello stesso AC Schnitzer.

Come solito del tuner tedesco, la BMW M850i è stata completamente wrappata con un livrea pressoché identica a quella della polizia tedesca, con tanto di sirene sul tetto, lampeggianti e radio satellitare di bordo. Lo scarico è stato interamente realizzato in carbonio, così come il kit estetico, minigonne ed estrattore posteriore. Troviamo un nuovo assetto con sospensioni a controllo elettronico regolabili e nuovi cerchi da 21 pollici in lega alleggerita.

Un po’ di potenza in più non guasta

Piccolo ritocco anche per le prestazioni. E’ stata installata un nuova centralina aggiuntiva che consente al suo 4.4 V8 biturbo di raggiungere ora 620 CV e 850 Nm di coppia massima contro i 530 CV e 720 Nm di coppia originali, avvicinandola molto come prestazioni a quelle della più potente M8 Competition. Non sono stati comunicati dati sulle prestazioni ma lo 0-100 km/h può essere coperto in circa 3 secondi, come l’M8 per una velocità massima di circa 310 km/h.

Video Credit: AC Schnitzer (Youtube)