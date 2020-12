Dpcm Natale 2020: il calendario dei divieti per le feste in zona rossa

Lo scorso 4 dicembre è entrato in vigore il Dpcm per il periodo fino al 15 gennaio, ma il Governo sta per dare un’ulteriore stretta per il periodo festivo, nonostante un miglioramento della curva dei contagi e della situazione ospedaliera, ma purtroppo con un numero sempre elevato di vittime. Dunque, è in arrivo un nuovo Decreto per mettere l’Italia in zona rossa per i giorni considerati più a rischio, limitando fortemente gli spostamenti. Tra oggi e domani dovrebbe venir firmato ed ufficializzato con tutti i dettagli. Queste però sono le probabili norme dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Stop agli spostamenti tra regioni

Il prossimo sarà l’ultimo weekend libero, poi il 21 scatterà il già deciso blocco degli spostamenti tra regioni fino al 6 gennaio. Dunque, si potrà circolare liberamente all’interno della propria Regione, ma non uscire, se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Farà eccezione il Veneto, dove è stato deciso il divieto di uscita dal comune dalle 14 alle 5 per l’intero periodo festivo.

Saranno aperti i negozi fino alle 21, si potrà andare al ristorante a pranzo (al massimo quattro persone, se non conviventi) e ai bar fino alle 18. Poi asporto fino alle 22, quando scatta il coprifuoco nazionale fino alle 5. Questo nelle regioni gialle, dove da domenica dovrebbe esserci tutta l’Italia, tranne l’Abruzzo sempre arancione.

Zona rossa dal 24 al 27 dicembre

Dal 24 al 27 dicembre l’Italia sarà tutta in zona rossa. Dunque, saranno vietati tutti gli spostamenti, anche all’interno dello stesso comune, se non per i già citati motivi con l’autocertificazione. Dovrebbe essere consentito andare a Messa, mentre non ci saranno i classici pranzi o cenoni natalizi se non tra conviventi, forse allargati a due congiunti stretti (figli, genitori o partner fissi).

Chiusi negozi, bar e ristoranti, con l’eccezione di alimentari, farmacie, tabaccherie ed edicole. Resta, tuttavia, consentito fare attività sportiva o motoria, nei pressi dell’abitazione.

Si riapre dal 28 al 30 dicembre

L’Italia riapre per i tre giorni successivi, in cui tornano a valere le regole della zona gialla, tranne per le regioni eventualmente arancioni o rosse. Dunque, spostamenti liberi all’interno della Regione, negozi aperti fino alle 21, bar e ristoranti aperti fino alle 18, ma sempre con il coprifuoco dalle 22 alle 5 e lo stop all’uscita dalla Regione.

Zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio

Altro blocco per il periodo di Capodanno, cioè da giovedì 31 dicembre a domenica 3 gennaio. Tutti in casa propria, se non per ragioni di lavoro, salute o necessità, con apertura solamente di alimentari, farmacie, tabaccherie ed edicole. E la possibilità di fare attività sportiva o motoria, nei pressi dell’abitazione.

Epifania ‘libera’

Dal 4 gennaio si chiude la zona rossa e tornano a valere le norme della zona gialla, se non per eventuali regioni in arancione o rosso. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 e lo stop agli spostamenti tra Regioni, che verrà riaperto da giovedì 7 gennaio 2021. A quel punto, se tutti saranno ‘gialli’ e non ci saranno ulteriori Dpcm verrà ripristinata la libera circolazione in tutta Italia, come non avviene da inizio novembre.

Foto di StockSnap da Pixabay