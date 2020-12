Previsioni traffico e meteo 18-20 dicembre 2020: weekend da bollino nero, tanti controlli

È l’ultimo weekend ‘libero’ prima del blocco degli spostamenti regionali previsto dal 21 dicembre al 6 gennaio ed è atteso molto traffico su strade ed autostrade, vengono stimate tra 500.000 e 700.000 persone in viaggio. Però è fondamentale rispettare le regole anti Covid: obbligo di non fare assembramenti, indossare le mascherine, oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di quelle sugli spostamenti in auto.

E con l’ultimo Dpcm è confermato il divieto di spostamento tra Regioni ‘arancioni’ e ‘rosse’, anche all’interno delle stesse, così come permane il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5. In Veneto, da sabato, non si potrà uscire dal proprio comune dalle 14 alle 5.

Previsioni traffico

Come dicevamo, è atteso un fine settimana molto intenso su strade ed autostrade, quasi da esodo estivo. Tantissimi gli italiani che si sposteranno, soprattutto da Nord verso Sud, per raggiungere i propri familiari, prima del blocco. Già a partire dal pomeriggio/sera di oggi per poi proseguire anche sabato e domenica, quando ci sarà sulle strade anche chi rientra da un weekend fuoriporta. Un po’ tutte le autostrade saranno interessate, con un occhio particolare all’A1, alla A14 ed alla A4.

Attenzione, però, a rispettare le regole. Proprio per questa previsione, saranno intensificati i controlli, in particolare ai caselli autostradali e in tutti gli snodi della viabilità all’ingresso e all’uscita delle città. Nonostante il grande traffico previsto, è cancellato il blocco dei mezzi pesanti sulla rete autostradale di domenica e sarà così anche nei prossimi giorni festivi fino alla fine del 2020.

Previsioni meteo

Il meteo vedrà un cielo nuvoloso, ma con piogge isolate nel corso del weekend. Da domenica arriverà una modesta perturbazione atlantica, che porterà un po’ più di maltempo al Nord-Ovest, in Sardegna e nelle regioni meridionali.

Le temperature saranno meno rigide, rispetto alla prima parte di dicembre. Minime tra 5 e 7 gradi, con punte anche superiori ai 10 gradi, e massime attorno ai 10/13 gradi, con picchi di 17 gradi in Sicilia.