Il presidente di Toyota: “Auto elettriche sopravvalutate”

Il mondo dell’auto sta viaggiando verso un futuro a zero emissioni e molti paesi stanno programmando di vietare le vetture con motore endotermico a partire dal 2030 in poi. Ma non tutti sono d’accordo e Akio Toyoda, il presidente di Toyota, ha lanciato un allarme: “Le auto elettriche sono sopravvalutate e, vietando le auto benzina, si rischia un collasso del business”.

”Si perderanno milioni di posti di lavoro”

Il numero uno del marchio giapponese si riferisce alle voci sul bando in Giappone dei modelli ‘tradizionali’, cioè benzina e diesel, dal 2035. “L’attuale sistema economico collasserebbe – ha proseguito – causando la perdita di milioni di posti di lavoro”.

Ed anche sul tema ambientale, il motivo per cui è in atto la transizione, ci sono tantissimi dubbi: “Più veicoli elettrici produciamo e più salgono le emissioni di anidride carbonica”.

Un bene per pochi

Infine, secondo Toyoda, c’è anche un problema importante di costi per i clienti, rischiando di far diventare l’automobile non più un bene di massa, ma solamente per pochi. Questo, ovviamente, porterebbe ad una diminuzione sensibile delle vendite, in un mercato già pronto a cambiare pelle, dove il noleggio a lungo ed il car sharing stanno già, in parte, sostituendo l’acquisto vero e proprio.

La strategia elettrica di Toyota

Nonostante le critiche e le perplessità del proprio numero uno, anche Toyota sta lavorando sul settore elettrico. Proprio un paio di settimane fa, parlando della strategia fino al 2025, è stato annunciato l’arrivo di un nuovo SUV a zero emissioni nel corso del 2021.

Oltre a ciò, il marchio giapponese vuole lanciare oltre 60 modelli elettrificati, tra nuove vetture e nuove versioni, entro il 2025. Tra loro almeno dieci saranno completamente elettriche.