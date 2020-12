Previsioni traffico e meteo Natale 2020: in zona rossa e al freddo

Un Natale particolare e diverso dal solito, per via della pandemia. Da oggi l’Italia è in zona rossa e lo sarà per l’intero weekend lungo natalizio, con il divieto di spostamenti anche all’interno del comune, così non ci sarà il consueto traffico di questo periodo. Per chi dovrà mettersi comunque in viaggio, sarà fondamentale rispettare le regole anti Covid: obbligo di non fare assembramenti, indossare le mascherine, oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di quelle sugli spostamenti in auto.

Previsioni traffico

Come dicevamo, non ci sarà grande traffico su strade ed autostrade in questo lungo weekend, anche se è consentito muoversi per andare nelle case di parenti o amici, al massimo in due persone ed una volta al giorno, purché si trovino all’interno della stessa regione. Oltre ai ben noti comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, è consentito anche raggiungere le seconde case, sempre all’interno dei confini regionali. Ma servirà sempre avere o compilare l’autocertificazione per motivare questi spostamenti.

Attenzione, però, a rispettare le regole, anche perché saranno intensificati i controlli e si rischiano multe tra 400 e 1.000 euro. Come già accaduto negli altri weekend di dicembre, è cancellato il blocco dei mezzi pesanti sulla rete autostradale: i camion potranno circolare anche il 25, 26 e 27 dicembre.

Previsioni meteo

Dopo aver vissuto un dicembre mite, il freddo ed il maltempo arriveranno sull’Italia per queste festività. La giornata odierna vedrà cielo coperto e piogge al Nord, mentre da domani irromperà l’aria artica, con neve fino a quote collinari. A Natale ci sarà maltempo soprattutto al Centro, mentre a Santo Stefano la perturbazione si sposterà al Sud, con qualche residuo su Calabria e Sicilia anche domenica 27.

Temperature in calo da domani, ma da Santo Stefano diventeranno rigide. Le minime andranno sotto zero al Nord, per poi raggiungere anche le zone centrali, mentre nelle regioni meridionali si attesteranno attorno a 5-6 gradi. Massime inferiori ai 10 gradi, esclusa qualche eccezione in Campania e Sicilia.

