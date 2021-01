Diesel Euro 4: proroga del divieto di circolazione in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

Il Governo da il via libera alla deroga che permetterà ai diesel Euro 4 di tornare a circolare. Dopo la richiesta inoltrata dai presidenti delle Regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa ha accolto positivamente questa istanza permettendo con una ordinanza in vigore da oggi, lunedì 11 gennaio, la normale circolazione delle auto Diesel Euro 4 nelle Regioni del Bacino Padano fino a data da destinarsi. Il Ministro, ha puntualizzato che l’impegno per ridurre le emissioni inquinanti nell’area padana non verrà meno ma l’emergenza sanitaria ha determinato questa deroga.

Critiche a 360°

Uno stop ai diesel Euro 4 che aveva attirato aspre critiche da parte di commercianti e cittadini che in un momento di crisi economica dettata da una pandemia globale preferiscono non utilizzare i mezzi pubblici e capacità economica per un forzato cambio del parco auto.

Le dichiarazioni

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte ha commentato così intervistato da Repubblica: “Una proroga di buon senso la cui richiesta era arrivata non solo dal mondo produttivo ma anche da quello privato, anche alla luce della riapertura delle scuole e quindi con la possibilità di circolare ed evitare situazioni di possibili contagi. Naturalmente sarà una misura temporanea. Da parte nostra non diminuisce l’impegno per combattere lo smog”.