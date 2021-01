Peugeot, il 2020 è stato un altro anno record in Italia

Peugeot chiude positivamente il 2020 in Italia, un anno nel quale l’intero comparto dell’auto ha dovuto fare i conti con una forte crisi legata alla pandemia in corso e in cui il mercato italiano ha chiuso con un forte calo di oltre il 27%.

Grazie alla sua versatile e completa offerta di prodotto, il marchio del Leone ha saputo reagire con una politica commerciale che ha permesso a Peugeot di raggiungere una quota di mercato record in Italia: oltre il 6% annuo nel mercato autovetture e veicoli commerciali. Un risultato reso possibile dalla forte accelerazione messa in atto da Peugeot da fine estate, arrivando ad un dicembre ad un ottimo 6,7% che fa da viatico per una partenza lanciata per il 2021.

Bene autovetture e veicoli commerciali del Leone

Nel corso del 2020 Peugeot Italia ha consegnato quasi 82.000 autovetture in 12 mesi (quota che supera il 5,9%), alle quali si aggiungono gli oltre 11.400 veicoli commerciali consegnati nello stesso periodo, per una quota annuale nel segmento del 7,2%.

Salvatore Internullo, direttore brand di Peugeot Italia, ha commentato: “Il 2020 è stato un anno complicato per tutti. Stiamo ancora vivendo una crisi che sta generando una forte contrazione dei volumi e che sta danneggiando tutta la filiera automotive. In questo contesto, Peugeot ha realizzato nel 2020 una quota di mercato record, grazie a una gamma di prodotti estremamente moderna che sta aprendo la strada ad una nuova rivoluzione della mobilità in grado di anticipare le esigenze degli italiani, anche in ambito LEV, dove Peugeot in questi mesi ha già raggiunto importanti risultati”.

Contributi importanti da LEV e gamma SUV

Mentre la gamma LEV di Peugeot, giunta a sette versioni elettrificate già disponibili, ha chiuso il 2020 con share di mercato pari al 6,5%, sfruttando a pieno le nuove versione elettrificate, ottimi risultati sono stati confermati nell’ultimo anno anche dalla gamma SUV del Leone. Numeri positivi per Peugeot 3008 e 5008, con il recente restyling che consolida le posizioni di vertice dei due modelli nei rispettivi segmento. Sta scalando le classifiche di vendita anche la nuova Peugeot 2008, scelta già da oltre 25.000 clienti italiani, e che offre anche la versione con motore 100% elettrico.

L’apprezzamento riscontrato dai risultati commerciali ottenuti sul mercato italiano si aggiunge a quello delle critica che negli ultimi mesi ha assegnato diversi prestigiosi premi ad alcuni modelli di Peugeot, dalla nuova 208 eletta Car of the Year 2020 alla nuova 2008 eletta Auto Europa 2021, fino ad arrivare al nuovo e-Expert nominato Van of The Year 2021.