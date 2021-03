Nuovo Dpcm Draghi: niente zone gialle (almeno) fino al 30 aprile

Chi si aspettava qualche riapertura, rimarrà deluso. L’attuale Dpcm scadrà il 6 aprile, cioè il martedì dopo Pasqua, e quello successivo non vedrà particolari cambiamenti. Almeno fino a venerdì 30 aprile, data di scadenza dell’attuale stato di emergenza, l’Italia resterà quasi completamente chiusa. Senza lo spiraglio della zona gialla.

Solo zone rosse ed arancioni

Anche se è iniziata nei giorni scorsi la discesa della curva, confermata anche dal monitoraggio odierno (Rt sceso a 1,06), il Governo ha deciso di mantenere la linea rigorista, secondo anche quanto confermato dal premier Mario Draghi in conferenza stampa. Fino alla fine di aprile, le regioni saranno solamente in zona rossa o arancione.

Nelle prime si potrà uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o necessità, oltre alla possibilità di fare attività sportiva o motoria nei pressi dell’abitazione, mentre nelle seconde la libertà di movimento sarà delimitata al comune di residenza o domicilio. Sempre tra le 5 e le 22, poi scatta il confermatissimo coprifuoco. Per tutti gli altri spostamenti, sarà necessario fornire l’autocertificazione in caso si venga fermati.

Spiraglio solo per le scuole

Restano chiusi bar, ristoranti (asporto e domicilio escluso), cinema, teatri e palestre, l’unica apertura è arrivata per le scuole. A partire dal 7 aprile, asili nidi, elementari e prima media saranno aperte anche in zona rossa, dove attualmente sono chiuse.

Ricordiamo, invece, che il settore auto resta aperto, anche in zona rossa: concessionarie, officine, gommisti e autolavaggi operano in maniera regolare.

I colori delle regioni

Il venerdì è sempre anche il giorno del monitoraggio dell’ISS, ma la prossima settimana ci saranno solo due cambiamenti: il Lazio passerà dalla zona rossa a quella arancione, mentre la Valle d’Aosta farà il percorso inverso. Tutte le altre regioni resteranno con il colore già in vigore nel corso della settimana in corso.