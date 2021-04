Colori regioni: da martedì 6 cambiano Marche, Veneto e Trento

La pandemia di Covid 19 sta proseguendo a rallentare in Italia, però in maniera piuttosto lenta, e questa settimana l’Rt è tornato sotto la soglia di 1 e si è stabilizzato a 0,98 (la scorsa settimana era 1,08). Tuttavia, sono ancora numerose le regioni con incidenza alta e, quindi, solo Marche, Veneto e Provincia di Trento tornano arancioni.

A partire da martedì 6 aprile

L’incidenza superiore a 250 casi per 100mila abitanti è confermata in sette regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana) confermando così la zona rossa ed altre due (Calabria e Campania) restano ‘rosse’ per l’Rt sopra 1,25 questa o la scorsa settimana.

Da domani scattano i tre giorni di zona rossa collettiva in Italia per le festività di Pasqua e, da martedì 6 aprile, entrerà in vigore la nuova ordinanza del ministro Speranza sui colori: quindi Veneto, Marche e Provincia di Trento passano da rosso ad arancione, mentre tutte le altre restano con il colore attuale.

Il riepilogo dei colori dal 6 aprile

Ecco, dunque, come saranno i colori delle regioni, da martedì prossimo:

Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Marche, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento.

Zona rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta.

Ricordiamo che da mercoledì 7 aprile entrerà in vigore il nuovo Dpcm, che mantiene le restrizioni attuali, senza zone gialle, ma solo rosse o arancioni fino al 30 aprile.